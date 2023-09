Marta Riesco se reencuentra, tres años más tarde, con un antiguo 'amigo'

MADRID, 13 (CHANCE)

Marta Riesco ha vivido hoy una cita completamente inesperada. Acostumbrada a contar todo a su comunidad de seguidores en redes sociales, la periodista sorprendía a mediodía anunciando que había recibido una llamada muy especial, de alguien que ya tenía olvidado, para comer juntos. Una invitación a la que, por supuesto, ha dicho 'SÍ'.

La historia se remonta hace tres años, cuando Marta estaba comiendo en un restaurante con amigos "cuando vi a una belleza loca, a un tío que estaba trabajando en el restaurante". En ese mismo momento "nos pasamos los teléfonos, pasamos una tarde genial, pero nunca más quedé con ese chico".

"Después de tres años me lo encuentro en una premier de cine" explicaba la reportera, pero sin embargo ese encuentro no significó nada ya que "nos vimos, pero no nos hablamos". Eso sí, minutos más tarde, cuando Marta llegó a su casa "empezamos a hablar".

Ha sido esta mañana cuando la influencer ha recibido su llamada "y me ha dicho '¿comemos?'" a lo que no ha dudado en decirle que 'sí' y arreglarse a toda prisa ya que se encontraba "tirada en casa".

Minutos más tarde, Marta confesaba por sus stories estar "con una vergüenza que me muero, estoy como las maracas, con el 'sí' a todo" y lanzaba una pregunta a sus seguidores: "¿es una cita? creo que no, ¿no? si alguien te llama en plan para comer creo que es rollo colegueo. En estos casos, ¿cuándo sabéis que es una cita? yo no lo sé".

Sin tener más respuesta por parte de la Riesco y tras horas desaparecida de redes, ha colgado un storie con una sola frase, anunciando que sí, que se trataba de una cita: "Pues creo que sí. Ha sido cita". Aunque todavía no ha contado más detalles, parece que la reportera ha pasado un rato agradable porque han pasado varias horas desde que se marchó de casa hasta que ha reaparecido por su perfil.