Marta Riesco, pletórica ante su reencuentro con Rocío Flores tras el comunicado de Antonio David confirmando su amor

"No voy a negar lo evidente, estamos juntos construyendo una historia que comenzó tras la separación de Antonio David"; "Estoy muy ilusionada"; "Qué voy a hacer si estoy enamorada"... Estas son algunas de las confesiones que Marta Riesco hizo a algunos periodistas de Mediaset este miércoles, poco después de la confirmación de su relación con el ex de Olga Moreno a golpe de 'pillada' en la portada de una revista.

Sin embargo, y dejando claro que no es personaje público y que no quiere estar en el foco de la noticia, la reportera de 'El programa de Ana Rosa' evitaba dar la cara y defender, públicamente su historia de amor con Antonio David, con el que ya convive en la capital.

Muy seria y visiblemente incómoda, Marta abandonaba las instalaciones de Mediaset en el interior de su coche y sin hacer declaracines. Una actitud que ha cambiado radicalmente después del comunicado que el ex de Rocío Carrasco hacía público en su canal de Youtube a última hora de este miércoles, dando la cara por ella y confirmando lo que era un secreto a voces: "Hemos empezado a construir una relación".

Y es que sin disimular su alegría después de que Antonio David haya roto su silencio y haya confirmado su historia de amor, Marta ha llegado pletórica esta mañana a su puesto de trabajo. Ni su inminente reencuentro con Rocío Flores - que al parecer no se habría tomado nada bien la relación de su padre con su amiga - han enturbiado su buen humor, del que hemos sido testigos.

Así, a pesar de no contestar a nuestras preguntas, la reportera no ha dudado en mirarnos sonriente y en saludar, pletórica por no tener que ocultar más su amor por Antonio David. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!