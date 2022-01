Marta Riesco entre las cuerdas, su madre se cuela en 'Sálvame Diario'

MADRID, 27 (CHANCE)

Marta Riesco no deja de ser objeto de especulaciones. La reportera de 'El programa de Ana Rosa' no ha dejado ni un solo día de ser noticia y después de protagonizar un desencuentro en directo con Anabel Pantoja este martes... muchas han sido las voces que hablaban de 'despido', algo que ha negado Joaquín Prat esta mañana desde su programa.

Y es que desde que se hiciera pública su relación con Antonio David Flores no ha dejado de estar en el foco mediático... aunque ella lo ha dicho por activa y por pasiva 'quiero seguir levantándome a las cinco de la mañana y seguir con mi trabajo, no quiero cruzar la línea' y lo cierto es que no lo ha hecho, de momento.

Esta tarde en 'Sálvame Diario' mientras se estaba hablando todos los temas de actualidad, Sergi Ferrer aparecía en pantalla haciéndole cuestiones a la periodista mientras ella entraba en Telecinco para colaborar en 'Ya son las ocho', pero lo cierto es que Kiko Hernández demostraba ser más rápido y acudía a su búsqueda.

Después de preguntarle por qué se dejó de seguir con Antonio David, por qué no vive con él en la actualidad, si sigue siendo su pareja y si sigue estando enamorada... Marta Riesco recibía la llamada de su madre y Kiko cogía el teléfono para hablar con María Jesús: "María Jesús, ¿a ti te gusta Antonio David como yerno?" y la respuesta era clara: "NO".

Lo cierto es que la conversación terminaba en ese momento porque, todo hay que decirlo, cuando Kiko hablaba con María Jesús el móvil de Marta tenía todavía los cascos, por lo que su madre podría no haber escuchado bien la pregunta del colaborador y ser víctima de una mala interpretación... pero, ¿cuál es entonces su opinión acerca de Antonio David?