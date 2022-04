Marta Riesco, encantada tras el posado familiar de Antonio David Flores con Olga Moreno en su cumpleaños

MADRID, 25 (CHANCE)

Sorpresa mayúscula para propios y extraños el posado familiar de Antonio David Flores con Olga Moreno, su madre y sus hijos durante la celebración de su 47 cumpleaños este domingo en Málaga. Una imagen inesperada, sobre todo teniendo en cuenta que pocas horas antes se dejaba ver en actitud cariñosa y cómplice con Marta Riesco por las calles de Madrid, escenificando una reconciliación que la reportera llevaba varios días insinuando en televisión.

"Hace ya muchos meses vengo diciendo que independientemente de nuestra separación íbamos a seguir siendo una familia. Hoy como es mi cumple voy a salir a comer con mis hijos, Olga y mi madre. Seguimos siendo una familia" aseguraba el excolaborador, que tampoco se olvidó de su novia en sus declaraciones a la prensa en un día tan especial: "Respecto a mi relación con Marta, estamos muy felices, queremos que todo el mundo esté bien y en orden". "Creo que no es complicado rehacer la vida con otra persona y ser felices en un sitio y en otro" explicaba, dejando claro que continuará compaginando su vida familiar en Málaga con su nueva etapa en Madrid con la reportera.

Y mientras Antonio David soplaba las velas con Olga, Marta reaparecía pletórica en la capital celebrando el cumpleaños de su hermano que, casualmente, es el mismo día que el de su amor. Lejos de mostrarse molesta por las imágenes del ex guardia civil con su exmujer, la periodista no ha dejado de sonreír en ningún momento, confesando que está "muy feliz y muy contenta" tras su reconciliación.

"Me alegro muchísimo, de verdad que sí" ha asegurado cuando le hemos preguntado qué le ha parecido la imagen de Antonio David con Olga y con su madre. "Que lo haya pasado feliz y con gente que quiere y estoy muy feliz" ha añadido, negando con una sonora carcajada que le haya molestado la celebración familiar del excolaborador: "Para nada. ¿No me veis feliz y contenta?"

"Me siento muy bien y me alegro mucho de que las cosas estén en su sitio ya. Me siento muy bien y él se siente muy bien, y todos son sentimos muy bien. Estamos muy felices y ojalá dure para siempre" ha afirmado, reconociendo que está "encantadísima de la vida" y que le han "encantado" las palabras que Antonio David ha dicho sobre ella, normalizando por fin su noviazgo. ¿El siguiente paso será la boda?: "¡Ojalá que sí" confiesa. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!

