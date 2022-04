Marta Riesco, la 'discreta' celebración del éxito del remix de su single 'No tengas miedo'

La reportera, de lentejuela rojas de la cabeza a los pies, optó por comprar unos aperitivos y unas bebidas en una gasolinera para festejar en la intimidad de su hogar la gran acogida del remix del tema que grabó con 18 años, 'No tengas miedo'

MADRID, 4 (CHANCE)

Marta Riesco vivió el viernes uno de los días más especiales de su vida. Y no, no lo decimos por su 'perdón' a Olga Moreno después de preguntarse en 'El programa de Ana Rosa' por qué no se separaba de Antonio David Flores - "Desde aquí quiero pedir disculpas porque yo no tengo que responder a ninguna de las preguntas que me hagan sobre ella. Es una grandísima mujer " señalaba en 'Ya son las 8' - sino por el lanzamiento del remix de su single 'No tengas miedo'.

Una versión más actual de la canción que grabó cuando tenía 18 años y que no hace más que darle alegrías. Fue precisamente en el programa presentado por Sonsoles Ónega donde Marta, vestida con un glamouroso total look de lentejuelas rojas, presentó el remix de su single, que ha tenido una espectacular acogida en redes sociales y plataformas musicales.

Dejando a un lado las fiestas en restaurantes populares con las que tanto disfruta, la periodista compró aperitivos y bebidas en ua gasolinera acompañada por una buena amiga, todavía con su brillante look de lentejuelas, antes de poner rumbo a su casa para celebrar en la intimidad su éxito.

¿Con Antonio David Flores, con el que pensábamos que iba a hacer una vida completamente normal y a dejarse ver como cualquier pareja de enamorados? No podemos confirmarlo, ya que el ex de Rocío Carrasco ha evitado dejarse ver desde que protagonizó la portada de la revista 'Semana' presumiendo de su felicidad al lado de Marta.