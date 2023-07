Marta Riesco anuncia que está escribiendo su biografía: "Se va a liar"

MADRID, 11 (CHANCE)

Cada vez más recuperada anímicamente del durísimo varapalo que supuso su ruptura con Antonio David Flores el pasado abril tras apostarlo todo por su amor, perdiendo incluso su puesto de trabajo como reportera, Marta Riesco retoma su vida social y cada vez es más habitual verla posando con su mejor sonrisa en diferentes eventos sociales. Días después de reaparecer públicamente y confesar que todavía no está preparada para rehacer su vida sentimental porque quedan heridas por sanar, la periodista ha asistido a la première en Madrid de la última entrega de 'Misión imposible' -desgraciadamente Tom Cruise no ha viajado a España para promocionar su última película- y nos ha adelantado el bombazo que supondrá su biografía, en cuya elaboración está completamente volcada.

Bromeando con el que el nombre de la famosa saga le vendría "genial" para sus memorias, Marta reconoce que lo más "imposible" a lo que se ha enfrentado en sus 36 años de vida ha sido "hablar de mi vida privada en platós de televisión". "Nunca pensé que lo iba a hacer y lo hice a cero euros encima, que es lo peor de todo" confiesa, asegurando que de pasarle ahora "me lo pensaría mucho más y seguramente ya no sería tan inocente como antes".

Sin embargo, y dejando claro que para atrás 'ni para coger impulso', nada puede con la reportera y avanza que, después de sacar un single -"No tengas miedo", que fue un éxito de descargas- ahora está preparando su biografía y, como advierte, "se va a liar". "Yo estoy escribiéndola, está todo en orden y bueno, las editoriales también tienen que apostar por eso y hay muchas cosas complicadas que contar" revela, dejando entrever que por el momento no tiene editorial para publicarla.

"La estoy escribiendo yo sola que para algo soy periodista, y la verdad es que tengo una memoria, sobre todo para las cosas que me han marcado, increíble. Me acuerdo de todo con mogollón de detalle, con mogollón" advierte. ¿A Antonio David y a Rocío Flores? Parece que sí porque, como deja claro, "voy a hacer como ellos y cuando tenga que hablar lo voy a hablar a golpe de exclusiva porque yo creo que es lo mejor que se puede hacer, lo que más se valora".

"Siempre he hablado graits y como la gente se ha portado conmigo súper mal, así que he decidido que la próxima vez que hable sobre estos temas que interesan tanto por lo visto, será a golpe de exclusiva como han hecho todas ellas y todos ellos" sentencia.

Reconociendo que su ruptura ha sido muy dolorosa "por como estaba yo de enamorada", Marta confiesa que todavía siente amor por Antonio David, "pero las cosas se ponen así y yo también merezco que me quieran y que lo den todo como lo he dado yo". "He borrado todas las imágenes de Instagram y en casa ya he quitado todo lo que me recordaba a él" asegura, cerrando la puerta al ex de Olga Moreno.

Sin embargo, no tiene ganas de rehacer su vida amorosa y enamorarse de nuevo porque, como nos cuenta, "todavía estoy yendo al psicólogo, al psiquiatra para muchas cosas intentar superarlas, así que lo último que pienso es en enamorarme". "Ahora me voy a divertir, también te lo digo" afirma, confesando que si aparece un "chico mono", "p'alante y sin miedo". "No tengo amigos con derecho a roce pero espero tenerlos próximamente, aunque estar conmigo es un poco difícil ahora" asegura. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!