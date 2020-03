Marta Pérez, atleta confinada: Antes que deportistas somos ciudadanos

Lejos del fútbol y de los focos mediáticos, los atletas españoles que, como Marta Pérez, esperaban la cita olímpica de Tokio 2020 viven la crisis del coronavirus con la misma incertidumbre que los demás. "Antes que deportistas somos ciudadanos y tenemos que cumplir con nuestra obligación".

Así lo cuenta a EFE Marta Pérez, atleta de 1.500 metros, campeona de España de la modalidad y puesto 16 en el último Campeonato del Mundo celebrado en Doha, confinada en Soria con su pareja desde que el jueves de la pasada semana fuera desalojado el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid.

Hace cinco días, a las 12 de la mañana, Marta y otros 294 residentes del CAR fueron desalojados con apenas unas horas para recoger lo básico y marcharse "a donde pudieran".

"Volví a Soria, mi lugar de origen, a una casa que por suerte tiene vacía mi familia donde poder estar fuera de contacto con otras personas, cuenta la atleta.

Ella, como sus colegas deportistas, ha visto cómo este 2020 ha pasado de ser un año en el que esperaba estar muy centrada, con ilusión y concentración de cara a los que podrían ser mis primeros Juegos Olímpicos a otro en el que la incertidumbre es generalizada entre todos nosotros.

Hasta que cerraron el CAR los atletas no fueron mayoritariamente conscientes de que los Juegos peligraban, aunque Marta lo tenía "bastante presente".

El Campeonato del Mundo de Pista Cubierta que se iba a disputar en Nanjing (China) fue uno de los primeros grandes eventos en posponerse, en este caso a 2021; El resto de grandes pruebas del calendario de atletismo, como los maratones de Boston, Londres o París, han sido pospuestos.

Un camino que parece que seguirán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a los que Pérez estaría, a día de hoy, clasificada.

Sinceramente y aunque no lo deseo, no cuento con que los JJ.OO. se disputen este verano, reconoce y no se atreve a hacer un pronóstico de cuándo podrían celebrarse.

La atleta soriana dice que "hay tantas variables que influyen... económicas, sociales o de seguridad" que resulta difícil apostar por una fecha.

"Todo dependerá de cómo afecte esta crisis a los países grandes y con delegaciones potentes, especialmente Estados Unidos, subraya Pérez, para quien las palabras de Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), asegurando la celebración de los Juegos, fueron "irresponsables".

Marta Pérez recuerda que el COI no tiene la competencia para asegurar la celebración de Tokio 2020, sino que es el Comité Organizador el que decide y critica, además, que Samaranch pidiese a los atletas que sigan entrenando. "Es no ser consciente de la realidad que vivimos en esta sociedad.

Durante estos días en los que los entrenamientos tendrán que ser un tanto atípicos y de puertas para dentro, la atleta tratará, como sus compañeros, de mantener el estado de forma cumpliendo siempre con las directrices de las autoridades".

"Mi objetivo es ese y, además, como deportista y como persona, no contribuir a que la cadena de contagio aumente.

Pérez es consciente de que los cambios serán drásticos, pero piensa en otros compañeros de disciplinas en las que seguir con las rutinas de entrenamiento será imposible, como los deportes de equipo o la natación.

La atleta soriana tratará de conservar el estado de forma manteniendo una rutina y delimitando bien los tiempos en los que realizar actividad física dentro de la casa, consejos que extiende a todas las personas en la misma situación, sean deportistas o no.

"Yo cuento con un entrenador -explica Pérez- que me manda los diferentes ejercicios que puedo ir haciendo, además de correr en la elíptica y sesiones de ciclismo indoor, pero existen muchas tablas de ejercicios que pueden encontrar en internet para ayudar a la gente a sentirse mejor y además mantener un estado de forma óptimo durante estos días. EFE

