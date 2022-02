Marta López nos habla de su futuro con Kiko Matamoros

MADRID, 19 (CHANCE)

Marta López disfrutó este viernes de una fiesta de cumpleaños impresionante. Vimos a la influencer feliz, rodeada de todas esas personas que le quieren y apoyan en todo, y cómo no podía ser de otra manera pudimos hablar con ella. Tan amable como de costumbre, nos aseguró lo que ya se ha hablado en muchas ocasiones, que Kiko Matamoros y ella quieren tener hijos pero todavía no es el momento: "tiene ganas de todo. Yo también". La pareja está muy feliz en este momento de su vida: "estamos muy bien".

La pareja de Kiko Matamoros hace gala de su buena amistad con Anabel Pantoja y nos confiesa que no acudirá a su cumpleaños por cuidar a su padre: "iba a venir pero está con su padre, la familia es lo primero y yo lo entiendo, obviamente la había invitado y me había confirmado pero bueno, con su padre". Además, no duda en desearle lo mejor con sus nuevas amistades aunque le pide que sea precavida: "al final, ella tiene sus amigos de toda la vida. Tiene nuevas amistades de su agencia de comunicación y tal. Bienvenidas sean las nuevas amistades, siempre que sean buenas".

Marta López nos ha confesado que no se encuentra en un buen momento: "ya, pero no sé, estoy en un momento de negatividad". No nos ha dudado en hablar del odio en redes sociales y de cómo le están afectando en su vida personal y en su autoestima: "sí, pero al final, aunque seas muy fuerte, es inevitable, muchas veces, flaquear o tener momentos de bajón y es humano, también. Si, la verdad que a veces, poquito a poquito te va mermando esa autoestima y bueno. No lo suelen hacer pero, a veces, lo consiguen".

La joven nos asegura que no le afectan los comentarios sobre su relación con Kiko Matamoros pero sí le afectan los comentarios sobre su aspecto físico: "cosas que me digan de mi pareja, de la diferencia de edad, lo típico que me han dicho desde que estoy con él, me da igual. Pero las cosas relacionadas con el físico, al haber tenido yo un problema físico..." y sí que nos ha hecho hincapié que le está pasando factura: "la gente sabe dónde dar, y al final una se va haciendo más pequeñita. Intentas que no, pero a veces petas y peté".