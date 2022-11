Marta López nos confiesa cómo se encuentra su relación de amistad con Kiko Hernández

MADRID, 6 (CHANCE)

A lo largo de esta última semana hemos podido ver como Kiko Hernández y Marta López hacían público su distanciamiento. Ambos son amigos desde hace más de 20 años y han vivido momentos inolvidables, pero lo cierto es que estos últimos meses han estado más separados que nunca. El colaborador confesaba hace unos días, pero sorprendía al decir que ya no la consideraba amiga... Europa Press ha podido hablar con la exconcursante de realities y esto es lo que nos ha contado.

Marta nos ha confesado que ya ha arreglado sus diferencias con Kiko, pese a eso, la colaboradora sí que nos confirma que le dolió escuchar esas declaraciones tan contundentes: "claro que me dolió, lo dije en televisión, es como cuando te deja una pareja y te enteras por la tele o por un WhatsApp, pero fueron 3 días, todo sigue igual".

Además, nos ha explicado dos de las última polémicas que protagoniza el contertulio televisivo "lo de los grandes almacenes lo he confirmado yo que no es cierto que se llevara esa cantidad; y lo de Belén, lo ha confirmado él que le prestó dinero y se lo devolvió... hay varios compañeros que dicen que lo contó Belén, ha dicho María Patiño que lo sabía ella y 14 más, Jorge Javier también a Kiko no le parece mal, fenomenal no hay ningún problema".

Pese a todo, nos asegura que Hernández se encuentra: "bien, tranquilo, centrado y sabe claro lo que quiere no me preocupa que le pase nada, que esté raro ni nada". Además, Marta ha sacado la cara por él y confiesa que le parece muy bien el reencuentro de Kiko con su expareja Patricia Ledesma: "me encantó, yo no me he vuelto a hablar con Patricia me dio nostalgia y todo, la vi guapísima".