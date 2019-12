Marta López desmiente la versión de Sofía Suescun: "Ella me da igual"

MADRID, 10 (CHANCE)

Marta López se ha convertido en la protagonista forzosa del último enfrentamiento entre Kiko Matamoros y Sofía Suescun. Fue el pasado sábado en Viva la vida, cuando la de Pamplona aseguraba que la novia del colaborador había rechazado un trabajo porque se había enterado de que iba a coincidir con ella.

Una afirmación que Marta López ha negado vehementemente. A su llegada a Barcelona, la modelo ha explicado que no tiene ningún tipo de problema con Suescun: "De verdad que no veo la tele, no veo esos programas, no sé lo que ha dicho pero me da igual Sofía Suescun", y aseguraba que ella no se ha negado a desfilar con la novia de Kiko Jiménez: "Eso es mentira. Tengo un desfile y desfilo con ella, creo".

Aún así, Marta no quiso meterse en el motivo que ha llevado a su pareja a no compartir plató con Sofía: "Si él lo hace por respeto a mí es su decisión. Él considera lo que es una falta de respeto y lo que no, por mí no es, desde luego".