Marta López Álamo da su opinión sobre la entrevista de Edmundo Arrocet

MADRID, 8 (CHANCE)

Marta López Álamo ha desfilado para la 'Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida' este fin de semana y nos confesaba que está "muy contenta" porque "Canarias me da la vida en octubre". Un eventazo que ella denomina como "mi pasarela favorita del año" porque "la disfruto muchísimo, las compañeros somos casi siempre las mismas y nos llevamos muy bien todas".

Comentábamos con Marta los abusos de poder que han salido a la luz estos últimos meses gracias a la actitud de las jugadoras de La Roja y ella nos comentaba que no ha sido víctima nunca de algo parecido, aunque sí que ha dejado claro que "cuando hay alguien que se sobrepasa se lo haga saber, pero yo he tenido mucha suerte con eso y toco madera para que no me pase nunca, pero sabría reaccionar bien".

En cuanto a la entrevista que dio Edmundo Arrocet esta semana hablando de las Campos tras el fallecimiento de María Teresa Campos, la modelo nos desvelaba que su amiga Alejandra está llevando muy mal todo lo que ha sucedido estos días.

Apenada por no haber acompañado a la familia tanto como le hubiese gustado por motivos laborales, Marta sí que deja claro que "he estado apoyando tanto a Terelu a Carmen como a ella, desde la distancia sabe que tiene mi apoyo". Eso sí, desvelaba que "Terelu y Carmen son las que peor lo están pasando, Ale también, pero al final son sus hijas y es su abuela".

Sobre Edmundo, la influencer comentaba que "ha hecho una entrevista me parece bastante fuerte, me parece bastante fuera de lugar, sinceramente", de hecho no entiende como ha podido dar una entrevista tan solo un mes después del fallecimiento de la comunicadora: "No la he leído me parece fuera de lugar aprovecharte de una situación como esta.