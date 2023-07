Marta Castro y Rodri Fuertes, derroche de complicidad durante su romántica escapada a Ibiza

MADRID, 11 (CHANCE)

Marta Castro y Rodri Fuertes se han convertido, sin duda, en una de las parejas del verano. Días después de que la revista 'Lecturas' revelase que la ex de Fonsi Nieto y el ex de Adara Molinero se estarían conociendo y habían tenido varias citas en Madrid en las últimas semanas, la incipiente pareja ha dejado claro que lo suyo está más afianzado de lo que pensábamos -por lo que todo apunta a que su noviazgo no es tan reciente aunque prefirieron llevarlo 'en secreto'- y han disfrutado de su primera escapada juntos.

El destino elegido, las playas de Ibiza, de las que ambos se confiesan unos apasionados. Si ayer la empresaria y el influencer nos regalaron unas apasionadas imágenes mientras disfrutaban de un refrescante baño en aguas del Mediterráneo en el que no faltaron los besos y las sonrisas, Marta y Rodri siguen paseando su amor por la isla y en esta ocasión se han dejado ver compartiendo confidencias en un popular beach club en el que presumieron de su innegable química.

Mientras la íntima amiga de Laura Matamoros se bronceaba en una tumbona disfrutando de un momento de tranquilidad, su chico recargaba fuerzas a su lado degustando un almuerzo. Demostrando que su noviazgo marcha viento en popa a toda vela, Marta interrumpía su descanso para charlar con Rodri en una actitud cercana y cómplice que no deja lugar a dudas. ¡Están enamoradísimos!