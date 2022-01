Maroto acusa a Pedro Sánchez de pasividad en la pandemia

El portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "el más rápido" en "lavarse las manos" en la gestión de la pandemia y ha aplaudido la labor del nuevo consejero de Sanidad en Castilla y León, Alejandro Vázquez.

Durante una rueda de prensa en Segovia, el portavoz del PP ha mostrado su preocupación por "el ritmo tan enorme" y "la rapidez tan extrema de contagios" de coronavirus a raíz de la nueva variante Ómicron por su afección a la salud y a la economía, por la "inmensa cantidad de bajas laborales simultáneas" que está ocasionando.

"Tenemos el virus más rápido de la historia y tenemos al presidente del Gobierno más rápido en derivar, en lavarse las manos con este asunto, a las comunidades autónomas", ha criticado.

Ha opinado que no se puede reconocer al presidente del Ejecutivo otra decisión que no sea "no saber del asunto y derivar la responsabilidad a las comunidades autónomas" y ha dedicado unas palabras de reconocimiento al nuevo consejero de Sanidad de Castilla y León, nombrado tras el cese de Verónica Casado.

"La dirección del Partido Popular aplaude la decisión tomada por el presidente Alfonso Fernández Mañueco en el nombramiento del nuevo consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez", ha expresado, antes de asegurar que este ha demostrado en apenas unos días que "encaja como un guante en la política de Mañueco en cuanto a la defensa de la sanidad pública, especialmente en las zonas rurales".

Ha apuntado que su nombramiento es "una garantía" para "defender la sanidad y afrontar las medidas sanitarias que Sánchez o no sabe o no quiere aplicar".

Preguntado por cuáles son estas medidas, ya que la Junta no ha impuesto nuevas restricciones en las últimas semanas para contener la propagación del virus en la comunidad, Maroto ha respondido que Vázquez ha demostrado "un profundo conocimiento del sistema sanitario de Castilla y León". EFE

