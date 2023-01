Marlene Morreau desmiente que tuviese un affaire con Don Juan Carlos I

MADRID, 28 (CHANCE)

Este viernes pudimos ver a Marlene Mourreau en la presentación del nuevo espacio en Lorena Morlote y hablamos con ella de la actualidad informativa, pero lo que más nos ha llamado la atención es el relato que ha tenido ante las cámaras de Europa Press, confesándonos que fue mujer maltratada en el pasado.

"En su momento con uno por ahí" nos confirmaba Marlene, una situación terrible que relata con dolor: "Si en esa época cuando yo he tenido que defenderme de la agresión física de esa persona la jueza del juicio me dio 3 meses de cárcel por defenderme de la paliza que yo había recibido en 2005 estábamos muy retrasados en España".

Y es que Marlene nos ha confesado que "me quitaron el DNI, el NIF" y tenía la sensación de ser "una delincuente" por "defenderme de una paliza con no sé cuántos moratones en el cuerpo". Un relato del que no había hablado hasta ahora de forma pública, pero que ahora ha querido confesar para que sepamos el infierno que vivió.

Ha aprovechado nuestros micrófonos para desmentir que haya tenido una relación sentimental en el pasado con el Rey Emérito, Don Juan Carlos: "será porque me parezco a Corina, que me han dicho pero no, no he tenido ningún rollo con el rey lo único que me abrazó en la copa del rey en palma de Mallorca. Yo le dije lo siento no sé hacer la reverencia, nosotros en Francia a los reyes le hemos cortado la cabeza. Luego quitaron la guillotina lo siento su majestad le quiero mucho me abrazó con mucha simpatía muy simpático es un personaje".