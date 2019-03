Marlaska pide a los medios que visibilicen "aún más" el papel de las policías

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este jueves a los medios de comunicación que "visibilicen aun más" el papel de las policías para que las niñas tengan referentes y "sueñen con vestir este uniforme".

Así lo ha manifestado el ministro al clausurar las "III Jornadas de igualdad y diversidad en la sociedad actual", organizada por el Centro de Altos Estudios Policiales, en las que se ha apostado por el empoderamiento de la mujer, y se ha recordado que se cumplen cuarenta años de la incorporación de la mujer a la Policía Nacional.

Marlaska ha apuntado que los cuerpos policiales son un ejemplo de la "materialización de las políticas de igualdad", pero ha apostillado que "hay que seguir avanzando", implicando a las administraciones con datos que "formen y sensibilicen".

En este sentido, el Ministro ha alabado la adaptación de esta institución, en la que hay 9.000 mujeres, lo que supone, "casi el 15 % de la plantilla", y ha asegurado que a nivel ejecutivo conforman el 40 %, mientras que en la escuela policial el 24 %.

Al concluir su intervención, el titular de Interior ha señalado que "hay que redoblar esfuerzos para que las mujeres lleguen tan alto como quieran llegar", y se ha mostrado visiblemente emocionado al rememorar cómo su madre lo educó sin prejuicios.

A mi no me educó un hombre, me educó una mujer fuerte que no permitió nunca que pudiera entender la diferencia entre un hombre y una mujer, ha indicado.