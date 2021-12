Marlaska entrega medallas de 2021 al Mérito de la Seguridad Vial a título póstumo Pérez Rubalcaba y José Antonio Alonso

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha impuesto este miércoles las medallas de 2021 al Mérito de la Seguridad Vial, en su categoría de plata con distintivo azul, a título póstumo, los exministros socialistas del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y José Antonio Alonso.

En el acto, celebrado en la sede del Ministerio, Marlaska ha estado acompañado de la subsecretaria del ministerio, Isabel Goicoechea, la directora de la Guardia Civil, María Gámez; y el director general de Tráfico, Pere Navarro, entre otras personalidades.

En concreto, en esta ocasión se ha reconocido con la medalla en su categoría de plata con distintivo rojo, a título póstumo, a los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil Ricardo Sánchez Castro y a Jesús Castro López; así como al Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS); la Fundación PONS; la Asociación DIA de Víctimas de Accidentes; y a María Teresa Sanz Villegas, del Observatorio Europeo de la Seguridad Vial de la Comisión Europea.

Sobre Alfredo Pérez Rubalcaba y José Antonio Alonso ha asegurado que "encarnaron los máximos valores de compromiso con la sociedad, compromiso que también tuvo su reflejo en el campo de la seguridad vial".

Bajo el mandato del ministro Alonso, como ha recordado, se llevó a cabo toda la tramitación de la ley del permiso de conducir por puntos. "Fue él quien impulsó esta medida y quien la defendió en el Congreso de los Diputados, que la aprobó sin un voto en contra. Su aplicación trajo una importante reducción en el número de fallecidos por accidente de tráfico", ha manifestado.

Grande-Marlaska ha proseguido señalando que durante el mandato del ministro de Pérez Rubalcaba se tramitaron las reformas del Código Penal para los delitos contra la seguridad vial y de la Ley de Tráfico para diseñar el nuevo procedimiento sancionador. "Estas dos modificaciones también tuvieron su reflejo en la reducción de las cifras de siniestralidad vial. Su fuerte personalidad ha dejado su impronta y sigue impregnando la política de seguridad vial en nuestro país", ha añadido.

NAVARRO A LA GUARDIA CIVIL: "TODOS ESTAMOS EN DEUDA"

Por su parte, Pere Navarro ha trasladado su "reconocimiento, apoyo y solidaridad" a la familia de los dos guardias civiles, fallecidos en acto de servicio. "Mi admiración por ellos. Todos, todos estamos en deuda con vosotros", ha dicho.

Respecto al exministro José Antonio Alonso, el director de Tráfico ha confesado que tuvo "la suerte y el privilegio" de trabajar con él. "La primera vez que nos vimos me dijo: 'No te equivoques. Tú has venido aquí a poner en marcha el permiso por puntos, a acabar con las colas de Arturo Soria y si puedes a bajar los accidentes de tráfico. Punto. Este era el encargo'", ha confesado.

Pere Navarro ha continuado su intervención contando otra anécdota sobre Pérez Rubalcaba. "1 de julio de 2006. El ministro de Interior salió a la carretera, en su Santander. Allá, en la carretera parando a los coches para decirles a todos que entraba en vigor el permiso por puntos", ha asegurado.

En su intervención, el ministro del Interior ha destacado que su departamento trabaja para "conseguir un modelo de movilidad segura y sostenible, para lograr el objetivo de cero fallecidos y cero lesionados en los desplazamientos por carretera". "Sabemos que alcanzar esa meta entraña una enorme dificultad y por eso nos alegra comprobar que no estamos solos en la tarea, que muchos ciudadanos como los aquí presentes compartís esa visión de la seguridad vial", ha asegurado.

En este sentido, Marlaska ha argumentado que en 2020 fallecieron 1.370 personas en accidentes de tráfico y 6.681 tuvieron que ser hospitalizadas como consecuencia de un accidente. "1.370 muertes violentas, 6.681 lesionados graves son cifras que hablan por sí solas de la magnitud de la tragedia y que nos obligan a reaccionar", ha subrayado, para después añadir que espera que mañana el Congreso apruebe la reforma de la Ley de Tráfico.

Respecto a los premiados, el titular de la cartera de Interior ha destacado, en primer lugar, a los guardias civiles Ricardo Sánchez y Jesús Castro, fallecidos en acto de servicio. "No hay palabras para agradecerles su valentía, esfuerzo y dedicación a la más elevada tarea a la que puede aspirar un servidor público, salvar vidas", ha apuntado.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Al Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia Marlaska ha agradecido su implicación con la seguridad vial. "En más de 25 años de historia ha fomentado la investigación, el desarrollo y la innovación en este campo, y quiero destacar su papel esencial en el campo de la docencia y formación especializada", ha declarado.

También ha felicitado a la Asociación DIA de Víctimas de Accidentes. "No me canso de repetir que sois vosotras, las asociaciones de víctimas, las que hacéis que nos esforcemos en nuestro trabajo", ha reconocido el ministro.

Sobre la Fundación PONS, el titular de la cartera de Interior ha recordado que el papel de la sociedad civil es "fundamental" en el campo de la seguridad vial. "Desde su nacimiento en 2005, esta fundación se ha consolidado como un referente en la concienciación sobre la movilidad responsable, sostenible y conectada", ha dicho.

Su último agradecimiento ha sido para Mayte Sanz Villegas. "Quiero agradecerte los años de dedicación a la seguridad vial en la Dirección General europea de Movilidad y Transportes", ha afirmado el ministro Grande-Marlaska.