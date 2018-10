Marisa Jara recibe el alta tras su operación de urgencia por un tumor en el estómago

MADRID, 15 (CHANCE)

Tras el susto que sufrió hace unos días al tener que pasar por quirófano de urgencia por un tumor en el estómago, la modelo Marisa Jaras recibía el alta.

La sevillana tuvo que ser intervenida de urgencia al serle detectado dicho tumor durante unas pruebas ginecológicas para ser mamá, como ella misma contaba a través de su cuenta de Instagram. En dicha operación le fueron extirpados tanto el tumor como una parte del colon a la que estaba muy próximo.

Desde el primer momento en que pudo, la modelo ha ido informando a sus followers de la citada red social, de como iba evolucionando con el paso de los días siguientes a la cirujía, y agradecía las constantes muestras de cariño y mensajes de ánimo que ha estado recibiendo de sus más allegados e incluso de personas anónimas, "me voy recuperando poco a poco. Me hacéis llorar de emoción por el cariño tan grande que me dais! Es maravilloso sentir tanto amor incluso de gente que no conoces! Como no me voy a curar con la fuerza que me dais?", publicaba este mismo domingo.

"Me acaban de dar el altaaaaaa!!! No puedo estar más feliz", así anunciaba a bombo y platillo la modelo, que tras una semana por fin había salido del hospital además, de que tenía muchas ganas de celebrar que todo ha salido bien y que por fin está en casa con su familia, quienes "se han desvivido en todo momento" y es lo que más quiere en el mundo.

Marisa ha aprovechado el mansaje para agradecer el trabajo de sus cirijanos, Torres y Celdran, y del equipo de emfermería de la Fundación Jiménez Díaz que han estado cuidándola durante su ingreso.

La modelo todavía tendrá que esperar unos días para conocer los resultados de las muestras que le extrajeron durante la operación, "Ahora a esperar los resultados que me los darán en una semana", confirmaba en la foto que publicaba en su perfil de Instagram.

Seguro Marisa Jaras no tardará en estar al 100% para ponerse manos a la obra y volver a las pasarelas lo más pronto posible.