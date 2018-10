Marisa Jara comparte sus progresos tras ser operada de urgencia por un tumor

MADRID, 12 (CHANCE)

Marisa Jara ha querido compartir sus progresos en su perfil de Instagram. La modelo está feliz por haber podido cenar algo sólido después de cuatro días sin comer nada. Y es que la ex de Joaquín Cortés fue sometida a una intervención de urgencia después de descubrirle un tumor cerca del colón.

La propia Marisa fue la encargada de explicar en su perfil de Instagram que los médicos habían descubierto este tumor durante unas pruebas ginecológicas que hacía para ser mamá: "Me estaba haciendo unas pruebas Ginecológicas para ser Mamiii y nos hemos encontrado con un Tumor de 6x8 en el estómago que me extirparon el lunes se ha llevado parte de mi colón porque estaba pegado, ahora falta esperar que analicen el bicho!!".

Después de este tremendo susto, Marisa va recuperando la normalidad y agradece las infinitas muestras de cariño que está recibiendo: "A pesar del dolor que me lo están controlando con los calmantes, parece que voy mejorando porque me acaban de poner la cena después de 4 días sin comer!!! Biennnn!! Millones de Gracias por todos vuestros mensajes que voy leyendo en los momentitos que me vengo arriba y por todo vuestro cariño!!! Gracias a todo el equipo de Digestivo y Oncología de la Fundación Jiménez Díaz".