Marina Ruiz confirma que Anabel Pantoja y Omar Sánchez ya han firmado el divorcio

MADRID, 17 (CHANCE)

Mucho se ha hablado en los últimos días de una posible crisis sentimental entre Omar Sánchez y Marina Ruiz. Aunque ninguno de ellos se pronunció por redes sociales sobre ello, parece que todo es un bulo y que sigue habiendo un amor inconmensurable en esta relación.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Marina y nos ha desmentido rotundamente que ella y Omar Sánchez estén pasando por un bache en su relación de pareja: "¡Que no hay ruptura! ¡Que no hay crisis! Si mañana voy para Gran Canaria".

Los mensajes que publicaron en redes sociales y por los que se empezó a hablar de un distanciamiento entre ambos no tenían nada que ver con su amor, sino con una situación laboral: "Pero no es por lo nuestro, sino temas de trabajo, cosas. No pero no tiene que ser, nosotros estamos bien, sí". Tan bien están que Marina muestra en un descuido el fondo de pantalla de su teléfono móvil y podemos ver una imagen de ella y Omar besándose en pleno ascensor.

Marina aprovechó nuestras cámaras para recordar que lo único que le beneficia del divorcio de Omar con Anabel Pantoja es abrir la posibilidad a casarse con él en un futuro: "Pues sí, por esa parte, pero vamos, que no me voy a casar mañana". Aunque también nos confiesa que de momento no entra en sus planes formalizar la relación ni ser padres juntos: "Todavía no, ¡calla que yo soy muy joven todavía!".

De esta manera, la exconcursante de realities nos confirma que su novio ha firmado el convenio con la sobrinísima, pero asegura que no conoce cómo van a repartirse sus bienes: "Sí, sí, pero eso tienen que hablarlo ellos. Yo ahí no sé nada, gracias".

Además, Marina le desea lo mejor a Anabel en su nueva vida junto a David Rodríguez: "Siempre lo he dicho. Bueno, con el fisio o con quien sea". Parece que no tiene ningún problema con la influencer, tanto es así que no le importaría disfrutar de un café con ella: "Tampoco es una cosa que a mí me importe mucho".