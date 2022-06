Marina, la mujer de confianza de Ortega Cano, sale al paso de las declaraciones de Ana María Aldón

La gaditana se ha desahogado con Carmen Borrego y le ha confesado que en su casa mandan más Gloria Camila y Marina, su empleada del hogar, que ella

MADRID, 24 (CHANCE)

Se agrava la crisis entre Ana María Aldón y José Ortega Cano. Tras la llamada de atención pública del torero a su mujer y a Gloria Camila pidiéndoles que no vuelvan a hablar de él en televisión y le dejen vivir tranquilo, la colaboradora se ha marchado a su Cádiz natal, escenificando una separación que muchos apuestan a que no tardará en anunciarse.

Destrozada, Ana María se ha desahogado con Carmen Borrego y le ha confesado que ha tocado fondo y no sabe qué hacer para que su marido le dé su sitio. Según ella, en su casa mandan más Gloria Camila y Marina - la mujer de confianza del diestro desde hace décadas - y aunque no quiere romper su matrimonio, se siente completamente sola.

Señalada directamente por Ana María, hemos preguntado a Marina qué hay de cierto en que ella manda más que la mujer de Ortega Cano en su casa y, bastante molesta, ha pedido que no la "metamos en un tinglado que no es el mío".

Acompañada por el torero, la empleada del hogar no ha dudado en dejar claro que lo que se está diciendo es incierto, aunque no aclara si Ana María no ha dicho la famosa frase de que manda más que ella o si, por el contrario, desmiente que maneje más en la casa que la gaditana: "Lo han dicho, pero lo que han dicho no es verdad, ¿vale, guapa? Lo que me faltaba". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!