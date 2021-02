Marilyn Manson se queda sin discográfica tras ser acusado de abusar de Evan Rachel Wood

Tras las acusaciones de abusos sexuales de la actriz Evan Rachel Wood y por cuatro mujeres contra Marilyn Manson, el sello discográfico Loma Vista Recordings ha decidido romper su asociación con el artista. Además, la estrella también ha sido despedido de dos producciones en las que iba a participar como actor.

"A la luz de las inquietantes acusaciones de Evan Rachel Wood y otras mujeres que nombran a Marilyn Manson como su abusador, Loma Vista dejará de promocionar su álbum actual con efecto inmediato. También hemos decidido no trabajar con Marilyn Manson en ningún proyecto futuro", anunció el sello en un comunicado recogido por Variety. La compañía hace referencia a We Are Chaos, último disco del cantante lanzado en 2020. La página del artista en la web de la empresa desapareció horas después de que la actriz diera su testimonio en Instagram.

Un representante de Starz, cadena que emite American Gods, también ha comunicado la noticia de la salida de Manson de la serie. "Debido a las acusaciones hechas contra Marilyn Manson, hemos decidido eliminar su actuación del episodio restante en el que aparece, programado para emitirse a finales de esta temporada. Starz apoya inequívocamente a todas las víctimas y supervivientes de abuso", declaró el portavoz a Deadline. Un representante de AMC también comunicó a Deadline que el próximo episodio de Creepshow, en el que aparece el intérprete, ha sido retirado.

Pese a las acusaciones, Marilyn Manson se ha defendido a través de Instagram y ha negado estos alegatos. "Mis relaciones íntimas siempre han sido completamente consentidas con parejas con ideas afines a las mías. Más allá de cómo, y de por qué, otros elijan ahora tergiversar el pasado, esta es la verdad", sentenció.

"El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a acecharme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera", afirmó Wood en Instagram. A ella se han sumado otras cuatro mujeres, que han acusado públicamente a Manson de abusos sexuales.