Marichari, la primera redactora del ABC: un altercado con navaja, su sueldo y la reacción de sus compañeras

Marichari González-Vegas se convirtió en verano de 1966 en la primera mujer en incorporarse a la redacción del diario ABC. Hasta entonces, todos los rostros femeninos que habían tenido en el medio era mediante colaboraciones. De hecho, Marichari tuvo un contrato exactamente igual al de sus compañeros, así como el sueldo que percibía: doce mil pesetas mensuales. Un hecho histórico que marcó el desarrollo del periodismo en España, ya que el resto de periodistas exigieron trabajar en las mismas condiciones.

En una entrevista para ABC, Marichari ha revelado cuáles fueron sus inicios en el periodismo. "Fue por la guerra de Ifni". Su marido era militar y ambos estaban destinados allí y fuera precisamente él quien le animó a hacerlo "Era muy moderno", ha asegurado la periodista. Fue así como, casada y con hijos, ella comenzó a estudiar periodismo. "Tuve de compañeros a Alfredo Amestoy y al actor Jaime Blanch". Posteriormente ingresó en la Escuela de Periodismo. En verano, "la Escuela de Periodismo ofrecía hacer prácticas. Nos pedían tres opciones, y yo puse ABC en la primera opción, ABC en la segunda y ABC en la tercera". El medio no hizo más que aceptarla, y a pesar de advertirle que no había más mujeres en la plantilla, ella aceptó de todas formas.

"No había baños para mujeres. Al principio iba a uno que estaba en la Biblioteca pero como quedaba lejos de la redacción, me dijeron que podía utilizar el del despacho de Juan Ignacio Luca de Tena", el fundador del medio.

De becaria a redactora en plantilla

Marichari explica que sus prácticas solo podían durar seis meses. Sin embargo, tras la marcha de varios redactores y una pelea en la redacción de uno de ellos con una navaja, y después ofrecerle un mes de vacaciones en el que ella pensaba que le iban a despedir, el director le dijo "Enhorabuena, ya está usted con nosotros". "Abrí la puerta a las mujeres, cosa que está muy bien", ha asegurado la periodista.

Marichari González-Vegas, en un coloquio sobre moda celebrado en la Casa de ABC en junio de 1975.Teodoro Naranjo DomínguezABC

Asimismo ha defendido que desde que le contrataron, cobró lo mismo que sus compañeros y que nunca "noté que me hicieran de menos". "Nunca tuve problemas por ser mujer". De hecho, tal y como ha explicado, "me tenían en palmitas". Su trabajo, al igual que el de sus compañeros de redacción, era también el mismo, y nunca se sintió acosada. "Al revés, todos muy solícitos conmigo e hice muy buenos amigos". Primero estuvo trabajando en Sucesos, posteriormente fue enviada a Cultura y posteriormente se asentó en la sección de Madrid, donde estuvo "quince años". También tuvo durante diez años una columna y trabajó en "Huecograbado y en la sección de Religión". Marichari también ha explicado que una vez que fue contratada, otros compañeros de medios de comunicación le dieron la enhorabuena. "Un día, Blanca Fernández de TVE, me dijo: "Enhorabuena, que he han admitido en plantilla". Y fue cuando me di cuenta de que había logrado un cosa".

Uno de los detalles que no muchos sabían es que gracias a ella se pudo terminar la Catedral de la Almudena. "Estuvieron a punto de derribarla para hacer un centro cívico. Convocamos desde ABC un coloquio. Se constituyó un patronato y una fundación". Gracias a todo aquel trabajo, se pudieron concluir las obras de la catedral.

"Equiparación salarial"

En la entrevista de ABC, Marichari ha hablado sobre el feminismo. "Es igual trabajo, igual salario. No se puede consentir que una mujer, trabajando lo mismo que un hombre y rindiendo lo mismo, cobre menos por ser mujer y tener el pelo largo". No obstante, ha lamentado que se trata de algo "que no se ha resuelto todavía en muchos sitios". De hecho, tal y como ha defendido, si siguiera en activo "haría campaña a favor de que las empleadas del hogar tengan derecho a paro. Trabajan igual que un peón de obra, porque limpiar una casa tiene mucho mérito y peligro, se tienen que subir a los altos y trabajan un montón de horas, no hay derecho a que no cobren paro", ha defendido.

En última instancia, ha lamentado que aún a día de hoy "hay muchos asesinatos" y ha considerado que sería necesario "estudiar las causas". Sin embargo, también ha criticado la forma en la que se defiende el feminismo: "Solo salen con pancartas y aplauden a los féretros. ¿Qué feminismo es eso? Yo creo que cuando hablan de un asesinato machista suavizan la realidad. Quitemos el apellido de machista, porque le quita gravedad". Finalmente ha remarcado que "es un crimen y ya está".