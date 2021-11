María Teresa Campos, último y emocionado adiós a su casa: "Aquí está el esfuerzo de toda mi vida"

MADRID, 5 (CHANCE)

Después de varios días de mudanza en los que hemos sido testigos de un trajín continuo de camiones entrando y saliendo de la mansión de María Teresa Campos para vaciar el que ha sido su hogar durante los últimos 20 años, la veterana presentadora se ha despedido para siempre, muy emocionada, del "esfuerzo de toda una vida", saliendo por última vez del lugar en el que tan feliz ha sido y en el que tantas cosas ha vivido.

A pesar de que tal y como reconoció Carmen todavía quedan muchos muebles y objetos personales de su madre en la imponente casa de Molino de la Hoz y aun tienen que colocar los enseres personales de Teresa en su nuevo hogar - un ático de alquiler en una exclusiva urbanización de Aravaca - la malagueña ha dado su adiós al lugar en el que ha pasado buena parte de su vida, de donde la hemos visto salir por última vez visiblemente emocionada.

Acompañada por su hija Carmen, por íntimas amigas como Meli Camacho y por su inseparable y fiel chófer, Gustavo Guillermo, Teresa confesaba al abandonar el que fue su hogar que, a pesar de todo, está feliz por esta nueva etapa que está a punto de comenzar muy cerquita de Terelu. "Me voy a un piso normal, que es lo lógico para este momento de mi vida, y viendo todas las cosas que se ven no me puedo quejar. Estoy bien, tengo salud, tengo mis achaques lógicos, sabes que tengo yo artrosis en el cuello, pero por lo demás con las cosas que hay no me puedo quejar", ha afirmado.

Con ganas de acabar la mudanza - "dos mudanzas son igual a un incendio", ha bromeado - la veterana presentadora ha reconocido la pena que le da despedirse para siempre de la que fue su casa: "Es lógico. Ten en cuenta que en esta casa está el esfuerzo de toda mi vida. Yo como no he servido para los negocios ni me han gustado lo invertí en esta casa", ha señalado nostálgica al decir adiós a lo que tanto y tanto trabajo le costó conseguir.

Sin olvidarse de Ana Rosa Quintana, a la que ha vuelto a mandar un "beso muy grande" y a decirle que "todo va a pasar rápido", Teresa ha confesado cuál es su próximo deseo, que tiene que ver con el trabajo: "Como yo soy una persona que he hecho televisión y radio toda la vida, pues que a lo mejor se les ha olvidado* que lo recuerden", ha pedido, 'pidiendo' indirectamente un nuevo proyecto que la devuelva a la primera línea mediática.

Tras este último y emocionante adiós al que fue su hogar, Teresa ponía rumbo a la casa de Terelu, donde pasará los próximos días mientras sus hijas, volcadas con ella en esta nueva etapa de su vida, ultiman la mudanza de sus muebles y objetos personales al ático en el que la presentadora escribirá un nuevo capítulo de su historia.