María Teresa Campos, tranquila con Terelu pero molesta con la supuesta venta de su casa

MADRID, 13 (CHANCE)

María Teresa Campos ya respira tranquila tras el alta hospitalaria de Terelu. Su hija mayor abandonaba este viernes la Fundación Jiménez Díaz tras la doble mastectomía a la que se sometió el sábado 6 de octubre.

Feliz, la presentadora abandonaba el domicilio de Terelu y explicaba cómo se encontraba su hija: "Muy contenta de estar en su casa". Además, María Teresa Campos quiso aprovechar el momento para desmentir las informaciones que apuntaban a que ya había vendido su casa.

Si hace unos días fue su hija Carmen la que aseguró en exclusiva para las cámaras de Europa Press que esta venta no se había llevado a cabo, ahora ha sido la propia protagonista la que se ha tomado con humor el supuesto contrato de arras que ya había firmado: "He dicho mil veces que yo cuando venda la casa seré la primera que lo diré y daré saltos de alegría", y reiteraba que la información: "No es verdad, el día que venda la casa lo diré inmediatamente".

Además, María Teresa bromeaba sobre las cantidades de las que se hablaban en estas informaciones: "Un día pusieron una cifra y dijeron: 'La ha vendido por el doble de que lo que le costó', bueno pues la cifra que pusieron era la mitad de lo que me había costado".