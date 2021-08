María Teresa Campos, rodeada de polémica, se da un capricho con el que olvida todas las penas veraniegas

MADRID, 21 (CHANCE)

María Teresa Campos continúa con su rutina intentado que nada la altere, pero no siempre lo consigue. Sus hijas, Terelu y Carmen Borrego, siguen dando de qué hablar, al igual que su nieta Alejandra Rubio, quién últimamente ha manifestado su descontento con ciertas amistades de su abuela, concretamente con la que mantiene con Kiko Hernández.

Pero la veterana periodista no está dispuesta a que la polémica le amargue el verano, y por esto ha decido darse un capricho con el que olvidar todas las penas, incluida la que apunta a que sus hijas no están con ella tanto como desearía. María Teresa está ya de vuelta de todo y no entra en los dimes y diretes que afectan a sus hijas, su nieta y, por ende, a su amigo Kiko Hernández, y se ha volcado en cumplir su nuevo proyecto estrenando un nuevo 'Campos movil'

Con el autobús aparcado desde el mes de marzo y en el que solo vimos subida a Isabel Díaz Ayuso, la veterana comunicadora ha decido que era hora de renovar su parque móvil. A bordo de un flamante coche, también rojo como el autobús, pero más funcional, la vimos subida junto a su inseparable Gustavo. Ambos, despedidos por la pricesa de la casa, Lulilla (la mascota de María Teresa cortesía de Terelu), abandonaron el domicilio de la matriarca del clan Campos dispuestos a hacer el rodaje a su nuevo carro, o, quizá también, a comprar 3 en 1 para que no comparen la puerta de su mansión con la de Ambiciones, en cuanto a chirridos se refiere.