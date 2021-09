María Teresa Campos, indiferente al emocionante reencuentro entre su nieta Alejandra y Bigote Arrocet

MADRID, 28 (CHANCE)

Tras el emotivo reencuentro entre Edmundo Arrocet y Alejandra Rubio el pasado domingo en el plató de 'Secret Story', todas las miradas están puestas en María Teresa Campos. ¿Cómo le habrá sentado el cariño con el que su nieta, sin poder contener las lágrimas, trató al hombre que le rompió el corazón hace dos años y que ahora la acusa de mentirosa por la versión que dio en su día sobre su polémica ruptura?

Y es que a pesar de que la presentadora afirmó que no le alegraba la expulsión de Bigote del reality y confesó que esperaba que no hubiese sido un castigo de la audiencia por las declaraciones que hizo sobre su relación y sobre ella durante su paso por el concurso, no sabemos hasta qué punto a Teresa le hace gracia que su nieta - una de las personas más importantes para ella - se lleve tan bien con el chileno, del que ya ha dejado que no quiere hablar porque es un tema que no le "compete" ni "forma parte de su vida".

María Teresa guarda silencio cuando le preguntamos si ha podido ver el emotivo reencuentro entre Edmundo y Alejandra, evitando comentar qué le ha parecido que su exnovio le dijese a su nieta que la quiere mucho porque le recuerda mucho a ella. Muy seria, y hablando por su teléfono móvil, la presentadora entra a toda velocidad en su domicilio ignorando a nuestras cámaras y la posibilidad de un acercamiento con Bigote para zanjar de una vez por todas su traumática ruptura sentimental. Su reacción, ¡en el siguiente vídeo! ¡Dale al play y no te lo pierdas!