María Teresa Campos despide muy emocionada a Jesús Mariñas

MADRID, 11 (CHANCE)

El fallecimiento de Jesús Mariñas este martes a causa de un cáncer de vejiga deja un gran vacío en la prensa del corazón de nuestro país ya que, decano y pionero en lo que al periodismo rosa se refiere, el gallego había trabajado en algunos de los medios de comunicación más importantes de nuestro país y con los presentadores y tertulianos más populares de las últimas décadas.

Entre ellos, María Teresa Campos, con quien Mariñas trabajó en muchos de los programas que presentó la malagueña en diferentes cadenas de televisión: 'Pasa la vida' en TVE, 'Día a día' o 'Qué tiempo tan feliz' en Telecinco y 'Cada día' o 'Lo que interesa' en Antena 3.

Media vida juntos que ahora la madre de Terelu Campos recuerda emocionada en su reaparición tras la muerte de su compañero y amigo: "Estoy muy triste porque yo a Jesús le quería mucho y él me quería mucho a mí también" ha contado visiblemente afectada.

"He estado muchos días hablando con su marido, con Elio, y siempre me daba un poco de lado diciendo no, está pachucho, está lo otro, pero ya el último día vi que me estaba diciendo: Teresa, está muy malito, está muy malito* Pero, claro, nunca pensé que iba a ser una cosa tan rápida" ha revelado, sin creerse todavía que no volverá a ver a Jesús al que, asegura, "siempre" recordará.

"Sé que él me quería mucho, incluso cuando a veces se metía conmigo y yo le dijera las cosas que le dijera a él" ha añadido, contando una anédcota que refleja lo especial que era su relación: "Cuando me decía alguna cosa siempre le decía 'el día que tú te mueras iban a ir tres a tu entierro, pero ya van dos porque yo no voy a ir*'. Siempre estábamos de broma el uno con el otro".

'Qué tiempo tan feliz' fue el último programa en el que coincidió con él y, como apunta Teresa, fue en una "etapa de su vida muy diferente y creo que él lo pasó bien y así lo quiero recordar yo porque sino me pongo a llorar".

"Fue un hombre que en su día fue muy especial, muy libre, y después también se fue adaptando a las cosas. Yo ayer decía, y no me importa terminar, aunque luego digan que siempre digo lo mismo, que me acordé ayer de la canción de Alberto Cortés, cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo y así me siento hoy" ha admitido, recordando emocionada a Mariñas y sin entender que tras su muerte le critiquen por su pluma afilada, ácida y mordaz con nuestros famosos: "Ahora que el corazón ponemos verde a este, ahora ponemos verde al otro, ahora la Pantoja, ahora no sé qué... como para criticar a Mariñas".

¿Sabe Teresa cómo está Elio tras el fallecimiento de su gran amor? Tal y como señala, no. "Cuando me dijo está muy malito es lo último que me dijo y luego ya no me cogió el teléfono y como he visto que no quiere nada, que Jesús quiso morirse sin notar que se moría y todas esas cosas, pues yo ya a Elio creo que no es momento para molestarlo" ha concluido, sin disimular su tristeza en su adiós a Mariñas.