María Teresa Campos: "Broncano me ha dado un subidón"

MADRID, 23 (CHANCE)

Arusitys Prime, el nuevo espacio de Alfonso Arús en Antena 3, se ha estrenado por todo lo alto. El magazine tuvo numerosas sorpresas en su estreno, una de ellas fue la entrevista a dos que se hicieron María Teresa Campos y Terelu.

Madre e hija abrieron sus corazones en una charla de lo más sincera donde tocaron todo tipo de temas. Desde política hasta sexo, nada se escapó en esta conversación del clan Campos.

La veterana periodista reconoció que había pasado una época mala, alejada de las cámaras y de los focos, pero que un encuentro con el presentador de moda le había dado una dosis extra de energía: "Después de haber estado mucho tiempo sin querer ir a ningún sitio estoy feliz y queriendo recuperar el tiempo perdido. Broncano me ha dado un subidón". Y es que su encuentro en los Premios Ondas ha sido muy especial para María Teresa Campos. Un momento fan que también vivió la propia Belén Esteban cuando se encontró con David Broncano en los Premios Iris.

Ya entrando en el terreno amoroso, Terelu ha querido saber quién había sido el hombre más especial en la vida de María Teresa Campos. La presentadora ha tenido una respuesta muy ágil pues confesaba: "Yo creo que existe el hombre de tu vida, pero no el hombre de toda tu vida, sino el de cada momento. En este momento es Edmundo Arrocet", y recordaba con mucho amor al padre de sus hijas, el también periodista José María Borrego: "Aunque en muchos momentos me acuerdo del padre de mis hijas. Durante mucho tiempo tuve un sueño recurrente en el que llegaba a casa y él estaba. Nunca he querido sacar este tema".

Y dentro de todo el buen clima que se estableció entre madre e hija también hubo tiempo para un tirón de orejas público. La Campos quiso echarle en cara a su hija que sigue fumando, algo que no ve nada bien después de la dura enfermedad que ha superado: "No sé cómo te diviertes fumando y tomando la cola esa con esos pedazo de hielos, que te puede dar hasta un corte de digestión, y disfrutar con todo aquello que te hace mal a la salud después de haberlo pasado tan mal".