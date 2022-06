María Pombo se sincera sobre su experiencia en televisión

MADRID, 21 (CHANCE)

¿Quién no está completamente enamorado de María Pombo? Lo sabemos, la influencer es lo más. Ahora, vive uno de sus mejores momentos... feliz por la boda de su hermana Lucía, por el embarazo de su hermana Marta, por todos los proyectos laborales que tiene en su agenda y por su Martín... la modelo no puede ser más feliz.

Hemos hablado con ella en este momento tan dulce y María Pombo, no deja de sorprendernos. Caracterizada por su espontaneidad y naturalidad, nos confesaba haberse olvidado de felicitar a Jesulín de Ubrique por su paternidad. La influencer se da cuenta de que no ha escrito al torero, algo por lo que no se siente orgullosa: "se me ha olvidado". Eso sí, aprovecha las cámaras para mandar un mensaje de apoyo a Jesulín de Ubrique y a María José Campanario: "enhorabuena. Sobre todo, a María José porque ser madre, es un trabajo. Enhorabuena, chicos".

María ha querido hablar de un tema que ha tenido mucha repercusión y defiende que en el festival de Ibiza la organización no les avisó de que había una recaudación benéfica: "en ningún momento se nos comunicó que era nada solidario, en ningún momento" y aseguraba que no hubo ningún cartel que lo anunciara: "cuando es solidario, ponen un cartel de "hemos recaudado tanto dinero", en ningún momento se habló de eso".

Le hemos preguntado por la boda de su hermana y nos ha desvelado de qué color es su vestido de invitada para la gran celebración: "por supuesto. Voy de este color, verde". La influencer nos asegura que la novia no está nada nerviosa: "nada, no está nada nerviosa. Es una niña muy templada, le resbala todo, ella vuela aviones".

En cuanto a la maternidad, María bromea con que después de la boda, su hermana tendrá que tener un hijo y ella se coloca detrás en la cola: "Lucía se va a tener que quedar embarazada pronto, yo voy a tener que hacer el siguiente, esto ya es una rueda". Y es que ya sabemos que la idea de la influencer es tener cuatro hijos, aunque ahora mismo prefiere esperar un poco más para ampliar la familia: "hombre, yo quiero cuatro, imagínate" y añade: "todavía no, ahora mismo no pero sí que pronto querré".

Sobre su participación en 'El Desafío', María nos reconoce no haberle encantado la experiencia televisiva y, por ahora, prefiere quedarse alejada de los platós: "no estoy segura" y parece que prefiere quedarse al margen y comenta que no es agradable cuando tiene que hablar delante de los medios de comunicación: "aunque parezca mentira, no me gusta que todo el mundo me mire. La gente no se lo cree porque dice: trabajas de influencer, haces photocalls. Pues no me gusta, me duele la tripa y me quiero ir. Ahora lo estoy pasando mal".