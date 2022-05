De María Pombo a Bertín Osborne, pasando por Omar Montes... ¡Así fue la fiesta más divertida de la semana!

Ana Obregón, Mónica Cruz, Ágatha Ruiz de la Prada, Toñi Moreno, Julio José Iglesias, Violeta Mangriñán y un largo etcétera de rostro conocidos asistieron a la fiesta de presentación de la nueva gama de gafas de sol de Multiópticas

MADRID, 6 (CHANCE)

La presentación de la nueva colección de 'MÓ' de Multiópticas se ha convertido en uno de los saraos más multitudinarios que recordamos. Y es que nadie se quiso perder la fiesta que la firma organizó en una mansión de La Moraleja y en la que, además de padrinos de excepción como Ana Obregón, María Pombo, Bertín Osborne y Omar Montes, hubo música en directo - cantaron ambos artistas - risas y, sobre todo, mucho color.

Norma Duval, Mónica Cruz, Julio José Iglesias, Toñi Moreno, Pocholo Martínez Bordiu, María G. de Jaime y Tomás Páramo, Jorge Bárcenas, Adriana Abenia, Violeta Mangriñán, Anna Ferrer Padilla, Merche y un sinfin de celebrities que lucieron sus looks más primaverales y fresquitos para dar la bienvenida por todo lo alto a la primavera que por fin disfrutamo en Madrid después de varias semanas de frío y lluvia.

¡Los mejores looks, a continuación!

Maria Pombo. La influencer, como siempre ideal, posó de lo más enamorada de su marido Pablo Castellano y acaparó todas las miradas con su look, protagonizado por un favorecedor vestido de la nueva colección cápsula de 'Name the brand'. Estilo cut out, con estampado de cuadros sobre fondo rosa pastel, de corte evasé y con manga corta abullonada, es un diseño de lo más favorecedor con el que, una vez más, la influencer se convirtió en una de las mejor vestidas de la noche.

Virginia Troconis. Sencillamente espectacular, la mujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' lució un pantalón negro con un elegantísimo top con grandes mangas abullonadas. El pelo recogido en un moño tirante y un bolso de mano amarillo para dar el contrarte de color a un look perfecto para cualquier ocasión.

Mónica Cruz. La actriz eligió un traje de pantalón que es pura inspiración. Con estampado geométrico en naranja y rosa, consta de un pantalón ligeramente acampanado y una americana oversize con doble botonadura central. Tan primaveral como versátil. ¡Nos encanta!

Laura Escanes. La influencer apostó por la comodidad con un traje gris marengo con chaqueta cropped - que esta primavera se lleva a más no poder - que combinó con bolso blanco y top de rayas marineras.

María F. Rubíes. La influencer apostó por un dos piezas en color naranja, con pantalón tobillero fluido y top asimétrico con una sola manga larga y los hombros al aire. En contraste con su llamativo conjunto, un pequeño bolso de mano de lentejuelas en fucsia y unas elegantes sandalias metalizadas.

Carla Pereyra. La modelo presumió de piernas infinitas con una minifalda en color plata, que combinó con un top al tono transparente con cuello estilo babero y detalles de encaje en las muñecas, bajo el que se vislumbraba un sujetador negro. Tacones de infarto, clutch de mano en color piedra y un cómodo recogido despeinado, el toque final para un look de lo más aplaudido.

Anna Ferrer. La hija de Paz Padilla, que recupera poco a poco la sonrisa tras su ruptura con Iván Martín, optó por la sencillez y la comodidad con un pantalón de cintura alta en color caldera y un top blanco con escote corazón y tirantes finísimos. Como complementos, una gargantilla de eslabones dorados, sandalias de tacón ancho en color negro y un bolso de mano verde de la firma Jaquemus.

María García de Jaime. Inseparable de Tomás Páramo, la influencer nos enamoró con un espectacular traje de pantalón de Vogana con estampado estilo rejilla sobre fondo anaranjado y una americana de hombros estructurados que combinó con sandalias de plataforma en marrón y un bolso azul y blanco. ¡Nos rechifla!

Violeta Mangriñán. La influencer presumió de sus 7 meses de embarazo con un ajustadísimo vestido verde con un suave estampado de hojas y abertura lateral. Los complementos en lila y unos maxipendientes, el toque final para convertirse en una de las más admiradas de la noche.

Adriana Abenia. La comunicadora lució una de las tendencias de la temporada; un traje de pantalón en un vistoso naranja que también hemos visto en los escaparates de las tiendas más populares en rojo, rosa o amarillo. Dándole su toque sexy, no lució nada por debajo.

Toñi Moreno. Siempre original, la presentadora - que esta noche estrena el programa 'Déjate querer' en Tele 5 - eligió un traje oversize animal print y zapatillas negras de suela ancha. Cómoda y moderna.