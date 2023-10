María Pedraza confiesa estar "muy feliz" en este momento de su vida privada

MADRID, 11 (CHANCE)

Desde hace unos meses sabemos que María Pedraza habría encontrado de nuevo el amor de la mano de Jason Fernández... y es que tal y como adelantó 'Diez Minutos' -con unas imágenes en las que les veíamos besándose- la pareja ha vivido un romance de verano de lo más emocionante.

La semana pasada, Europa Press hablaba en exclusiva con el actor y nos confesaba que María "es una pasada, una niña preciosa" que "me encanta" y con la que se lleva "muy bien". Además, el joven reconocía estar "muy contento", pero no daba más detalles de su vida sentimental con ella.

Este martes, María Pedraza se dejaba ver en la premiere de AWARENESS junto a compañeros como Pedro Alonso, Óscar Jaenada, Carlos Scholz y el director Daniel Benmayor, y pudimos hablar con ella de esta nueva etapa sentimental que está viviendo y de la que sabemos muy poco debido a su hermetismo.

La actriz nos reconocía que está en un momento de su vida muy feliz: "Solo puedo decir que me siento muy agradecida en este momento vital", a pesar de que volvía a dejar claro que "yo nunca hablo de mi vida privada". Eso sí, nos aseguró que se sintió "muy feliz" escuchando a su pareja decir maravillas de ella ante los micrófonos de la prensa.

Como no podía ser de otra manera, también le preguntamos por los rumores de romance entre Álex González y Rosalía, de los que nos comentó que "no sé, la verdad, no tengo ni idea" y que no "os puedo decir nada más de mi vida privada, lo siento".

Feliz ante su último proyecto, nos reconocía que trabajar con sus compañeros "ha sido increíble, con Carlos coincidí en 'Toy Boy', con Pedro en 'La casa de Papel', Óscar ha sido un descubrimiento, Lila y los demás, pero ha sido muy guay porque me he sentido como en casa, la verdad, eso da gusto, pasa también que no conoces a lo mejor al actor o actriz y resulta que parece que le conoces de toda la vida. En esta producción me ha tocado sentirme como en casa".