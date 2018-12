María Patiño pone contra las cuerdas a Makoke

MADRID, 29 (CHANCE)

María Patiño lo dejaba muy claro este viernes en Sálvame: Carlos Lozano y Makoke han mentido. Según la periodista, existiría una prueba que confirmaría lo dicho por Miriam Saavedra dentro de la casa de Gran Hermano VIP: "Se va a destapar con muchísima claridad que Makoke y Carlos Lozano han mentido".

Aún así, la protagonista de esta historia niega que su supuesto affaire con Carlos Lozano fuese real: "No es verdad. Además, el polígrafo dijo que eso no era verdad, vamos es que no". Una negación categórica que repite cuando se le habla de las pruebas que van a sacar esta noche en el Deluxe: "Que las saquen pero vamos, que eso no es así. Entre Carlos y yo no ha habido nada y vamos, a los hechos me remito y al polígrafo".

Unas pruebas que pondría contra las cuerdas a Makoke y Lozano después de todo lo sucedido. A pesar de todo, la ex de Kiko Matamoros se declara de lo más tranquila porque "no puede haber pruebas porque no existió nada".