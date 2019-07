María Patiño desvela qué situación se encontrará Chelo García Cortés cuando regrese

MADRID, 6 (CHANCE)

María Patiño es una de las muy buenas amigas que tiene Chelo García Cortés dentro de la profesión, además, ha sido una de las pocas que se ha dejado la piel defendiéndola en Supervivientes 2019, al igual que lo hizo con Belén Esteban cuando esta se sumergió en la aventura de Gran Hermano Vip. A pesar de apoyar y animar a la audiencia a que salvaran a su amiga, la colaboradora de Sálvame ha confesado en el programa que se encuentra decepcionado con su amiga y que cuando regrese a España no se va a encontrar una situación fácil. Recordemos que la mujer de Marta Roca fue expulsada el pasado jueves y la semana que viene llegará al país de nuevo y tendrá que afrontar todo tipo de comentarios y de afirmaciones que se han estado haciendo durante su estancia en Honduras.

"Tengo cosas que hablar con ella pero no estoy enfadada, estoy dolida. Le he visto mucho sentimiento de culpabilidad allí con Marta. La base de todo el problema es que ella es consciente de que le ha dejado en una situación que sabía que Marta no lo iba a llevar bien" han sido las palabras de María Patiño. Al parecer, la colaboradora ha hablado con Marta Roca y sabe, de primera mano, cómo se siente al haberse encontrado esa situación económica tan inestable en la que le ha dejado Chelo García Cortés y que le ha estado ocultando durante mucho tiempo.

"Creo que cuando venga aquí tiene que solucionar muchos problemas y yo voy a recordar una frase que Marta me dijo a mí: 'Yo lo único que le tengo que preguntar a Chelo cuando venga es si Chelo, verdaderamente cuando iba a Barcelona, iba a verme porque quería verme o porque se sentía obligada'" ha continuado diciendo la presentadora de Socialité. Al parecer, la mujer de la exconcursante de Supervivientes 2019 está bastante preocupada por unas insinuaciones que se hicieron en Sálvame en las que se exponía que Chelo nunca hacía planes en Madrid porque siempre ponía de excusa que tenía que ir a Barcelona con Marta.

María Patiño ha querido finalizar diciendo que: "Yo creo que Marta está dolida porque tiene dudas de estos dobles lenguajes de Chelo que, de alguna manera, hemos expuesto aquí y después se ha dado cuenta que sabíamos más nosotros que ella misma". De esta forma, se refiere a las deudas de las que ha sido conocedora Marta Roca una vez que su mujer marchara a Honduras.