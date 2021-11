María Patiño contesta a Rocío Flores

MADRID, 4 (CHANCE)

Esta mañana Rocío Flores dejaba claro que iba a tomar medidas legales contra todos aquellos periodistas que asegurasen que había interpuesto una denuncia falsa sobre el tema de los famosos carteles que supuestamente aparecieron en Málaga con la palabra 'maltratador' y el nombre de Antonio David Flores.

No ha querido decir nada más, pero María Patiño se ha dado por aludida porque ella ha tratado este tema en su programa, 'Socialité', y ha decidido responder a la joven por la tarde: "Yo no te he acusado de hacer una denuncia falsa, pero una pregunta... de 400 carteles a siete hay una diferencia importante".

La presentadora de 'Socialité' ha seguid desarrollando su información y ha asegurado que la investigación está en marcha: "Tu padre claro que estaba en Madrid, pero se levanta muy temprano. Habláis de que estaban en la parte del colegio, pero eso no está acreditado. El procedimiento está en marcha y la investigación también, tu padre está muy nervioso, intentando que vecinos que no lo vieron digan que lo vieron".

Y es que lo que resulta raro es que de 400 carteles que dijeron que había en las paredes de Málaga, solo se haya aportado una fotografía como prueba en la denuncia que interpuso Rocío Flores: "La única fotografía que interponéis es de un solo cártel que alguien coje y de fondo hay una camiseta" y además la colaboradora ha asegurado que: "El día 8 de mayo el programa Socialité descubre es que nadie vio un solo cártel".

María Patiño ha terminado su discurso advirtiendo a Rocío Flores que: "Tu padre está muy nervioso, pero la gente está empezando a tener valor" dejando entrever que podrían salir más testimonios que puedan desmontar esta versión de la familia.