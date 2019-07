María Patiño arremete contra Chelo García Cortés y Marta Roca

MADRID, 25 (CHANCE)

María Patiño explicó este miércoles por la tarde en Sálvame como se sentía después de leer las duras declaraciones que Chelo García Cortés y su mujer, Marta Roca, habían hecho sobre ella y sobre todos sus compañeros en una revista de tirada nacional. Asegura haber sentido una gran decepción por parte de la exconcursante de Supervivientes 2019 y ha querido recordar cómo y en qué momento la conoció, para poner a todos los espectadores en circunstancias del carácter tan difícil que ha tenido siempre la colaboradora. Lo cierto es que María Patiño se ha despachado a gusto y como nunca antes lo había hecho.

"Creo que en esa pareja hay una falta de comunicación brutal, yo me he llevado una decepción brutal con Chelo y con Marta Roca. Ellas nada más que defienden a personas que tienen poder, como Belén Esteban, pero no la valoran como persona como la valoro yo" empezaba diciendo la presentadora de Socialité. Bastante dolida y con una mirada entristecida, explicaba que cuando ha estado leyendo las declaraciones de la pareja no ha llorado sino que ha gritado de rabia: "He gritado como una loca".

María Patiño asegura que la exconcursante de Supervivientes 2019 no ha cambiado tanto a cuando ella la conoció: "Chelo cuando yo la conocí no me hablaba, porque yo venía de agencias y yo no era nadie, no trabajaba en una revista y no era una persona reconocida. Con el paso del tiempo, creí que Chelo me había valorado como persona y me he dado cuenta de que no". Unas palabras bastantes duras que no sabemos cómo han sentado a Chelo García Cortés pero este sábado tendrá la oportunidad de dar explicaciones en el plató del Deluxe.

"Me ha sorprendido muchísimo la manera que tienen de despreciar, desde el desconocimiento sobre todo Marta porque no ve el programa, a este programa. Tener clase es saber de dónde vienes, a dónde vas y agradecer lo que has logrado a lo largo de tu vida y ni Marta Roca ni Chelo García Cortés han dado las gracias a nadie porque no tienen a nadie a su lado, no saben dar las gracias" ha expuesto en directo María Patiño y es que lo cierto es que podemos ver cómo la colaboradora se ha desahogado a gusto y ha sacado todo el dolor, fruto de la decepción, que tiene dentro.

María Patiño ha explicado también que después de leer la revista, les ha enviado un mensaje pero no ha recibido respuesta porque: "Yo me he llevado un chasco enorme, se lo he dicho a la persona a la que se lo he tenido que decir, a Marta y a Chelo García Cortés. Les he mandado un mensaje privado, no me han respondido porque las he bloqueado". La presentadora de Socialité ha explicado que tiene que tener una actitud cordial ya que el sábado la encargada de presentar el Deluxe es ella, y por tanto tiene que tener barreras ante sus sentimientos.