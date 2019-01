María Palacios no descarta ampliar su familia con Alessandro Lequio

MADRID, 29 (CHANCE)

El de María Palacios es uno de los rostros conocidos que se dejaban ver por la Petit Fashion Week. Un desfile protagonizado por niños, como Roscón, el hijo de Samantha Vallejo-Nágera, organizado por la firma CharHadas, con motivo de la Semana de la Moda de Madrid.

Aprovechando el desfile de moda infantil, la mujer de Alessandro Lequio compartía con la prensa cómo está llevando su faceta como madre después de que en agosto de 2016 diera a luz a su primera hija, Ginevra Ena. Una niña que, tal y como la describe su madre, es "súper simpática y un poco traviesa".

A la hora de vestir a su pequeña, la mujer del italiano, confesaba que cuenta con bastante ayuda de su entorno y que apenas ha necesitado comparle ropa: "Pobrecita, tiene todo heredado, no le compro casi nada". Y le saca un parecido a su padre aunque advierte de que a quién más se parece es ella: "Yo creo que se sigue pareciendo a su padre, pero algo más a mí. Va cambiando".

Mientras que, cuando era cuestionada por el estado de salud del hijo de su marido con Ana Obregón, Aless Lequio, María se limitaba a decir que "la verdad que lo está llevando increíble", la mujer de Alessandro no descartaría darle un hermano o hermana a su hija, aunque reconoce que depende de cuando le hagan esa pregunta: "A veces sí, a veces no. Si me preguntas los lunes, te digo que no. Si viene... fenomenal".