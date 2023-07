María de Mora muestra su apoyo a Bertín Osborne: "Ser padre y abuelo a la vez me parece fantástico"

MADRID, 24 (CHANCE)

María de Mora, más conocida por su trabajo de relaciones públicas, que se encargaba de organizar eventos para poner en contacto a rostros populares de la pequeña pantalla con empresarios, ha hablado sobre el nuevo capítulo que está viviendo Bertín Osborne al convertirse en padre y abuelo a la vez.

Una noticia ha generado cierta polémica, pero María no ha dudado en expresar su apoyo a Bertín: "Ser padre y abuelo a la vez me parece fantástico". Ante el revuelo suscitado por las declaraciones de Chabeli Navarro, María prefiere mantenerse al margen y no opinar al respecto: "No sé por qué están haciendo esto, prefiero mantenerme al margen de esta polémica, no tengo ni idea".

María, quien conoce al presentador desde hace años, lo describe como una persona agradable, cariñosa y educada: "Siempre que hemos coincidido en algún sitio es un hombre amable, cariñoso y educadísimo".

Sobre las declaraciones desafortunadas que Bertín hizo cuando se supo el embarazo de Gabriela Guillén, María justifica que tal vez fue una mala explicación y que quizás no pudo expresarse adecuadamente: "Quizás tuvo una mala explicación, pero yo creo que fue sin pensarlo, tuvo una mala no se supo explicar realmente bien, ese es el único delito si es que hay uno que haya cometido".