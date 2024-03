María José Suárez habla sobre el estado de salud de Bertín Osborne

MADRID, 13 (CHANCE)

La diseñadora se encuentra en una etapa muy tranquila de su vida, enfocada en sus diseños y cultivando su pasión por la moda. Esta tarde hemos podido estar en la presentación de su nueva colección de la marca Avenenza, en la que hay prendas llenas de color que pretenden recordar a la Feria de Sevilla y el ánimo de la primavera.

Hace apenas una semana tenía la oportunidad de trabajar junto a Bertín Osborne, quien todavía estaría sufriendo achaques del COVID. Se sorprendía de la pregunta y comentaba que "yo le he visto trabajando y estaba bien, estaba estupendo, como está él siempre" aunque no le ha preguntado por su salud directamente. Aseguraba que no notó nada en esos dos días de rodaje y negaba que el propio presentador hubiera comentado algo acerca de su salud. Tras compartir dos días en plató, desmentía que hubieran hablado de Gabriela Guillén ni de su hijo ahora que se dice que podría tener ganas de conocerle en persona tras un cambio repentino de opinión.

Aprovechando la oportunidad, también le hemos preguntado acerca de su relación con Álvaro. Aseguraba entre risas que todo va "muy bien, muy bien" en este momento en que su pareja está enfocado en un nuevo proyecto televisivo. Aunque reconoce que no ve las galas en directo por lo tardía que es la emisión, sí que ha podido ver a Álvaro Muñoz Escassi ensayando en el gimnasio de casa y asegura que le ve "muy contento" con este proyecto. Le agradece la gran celebración que le organizó por su cumpleaños, en la que estuvo toda su familia. "Sí, la verdad es que tuvo un buen detalle" comentaba.