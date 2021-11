María José Suárez habla abiertamente de su relación con Álvaro Muñoz Escassi

MADRID, 17 (CHANCE)

Hace unas días salían a la luz unas imágenes de Álvaro Muñoz Escassi, en un evento de Pablo Carbonell, con su expareja, Carmen Matutes, que nos sorprendían porque veíamos la buena relación que hay entre ellos y la complicidad que desprendían. Si eso nos llamó la atención, que el jinete se separara de su ex al ver la presencia de la prensa nos dejó boquiabiertos...

Hemos hablado con María José Suárez y nos asegura que su relación con Álvaro Muñoz Escassi va muy bien: "Tranquilamente, pasando el tiempo que podemos juntos. Haciendo malabares para poder estar atendiendo al niño, a la familia, al trabajo, pasar tiempo con él y bueno, de momento lo llevamos bien así".

La diseñadora descarta pasar por el altar con el jinete: "Yo de momento me voy a quedar así que estoy muy bien, que estoy muy tranquila y no voy a dar más pasos. Es que también, como aquel que dice, estoy recién separada y recién llegada de nuevo. Recién separada de mi marido y de estar mucho tiempo viviendo fuera de España, estoy adaptándome para que el niño no note lo máximo posible el cambio de todo, de situación y de entorno porque ha empezado este año el colegio porque el año pasado no pudo empezar por la pandemia, que es cuando le tocaba, entonces ha empezado este año por primera vez con cuatro años".

Y es que la modelo tiene claro que lo primero es su hijo, ya que está muy reciente su divorcio como para encima, darse el 'Sí, quiero' con Álvaro: "El niño ha estado viviendo como salvaje, ha llegado aquí y ha tenido que empezar con el cole, mamá y papá han empezado a vivir en casas separadas y todo eso pues ahora no lo voy a poner con una boda. Piano, tranquilito".

María José explica cómo es la relación con su ex marido y padre de su hijo: "Se firmó el divorcio y bueno, tenemos una custodia compartida. Mi ex marido está viviendo dos calles más para arriba mía con lo cual no es una compartida en la que dejo de ver al niño una semana completa porque como lo tengo al lado hay a veces que en mi semana él lo recoge y se lo lleva, en su semana me lo llevo yo y el niño lo lleva bien y de repente me dice me voy a casa de papi o sea que de momento lo lleva bien".

En cuanto a sus proyectos profesionales: "He presentado una pincelada en el desfile de hace dos semanas y a las novias las hemos hecho más casual, más adaptadas porque ya no son esas bodas de 400 personas con los trajes de cátedra, de princesa, sino que lo que estamos viendo ahora son bodas más íntimas en las que la novia a lo mejor le apetece llevar un traje pantalón con una cola que se quita y se pone, un mono o un vestido más sencillo en una línea más sencilla. Estamos reajustando a la novia en vez de ser más producida entonces bien. Lo que hemos presentado ha tenido muy buena acogida y les ha gustado mucho la idea y en esa línea, ir desarrollando una línea un poquito más bridal bride de vestido. Estamos para presentar yo creo que en febrero o marzo antes de lo que es la feria de Barcelona que suele ser en abril".