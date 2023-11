María José Cantudo reaparece tras su operación de espalda

MADRID, 19 (CHANCE)

María José Cantudo reaparecía este sábado en 'El Rastrillo Nuevo Futuro' tras la operación a la que se sometió hace unos meses por una hernia en la espalda y nos aseguraba que está muy feliz porque ha conseguido adelgazar, recuperar la movilidad y sobre todo perder todos los dolores que sufría.

Renovado, la actriz nos confesaba que "este año es muy bonito para mí" porque "estoy muy bien, es que no se me nota ni la cicatriz por detrás, he vuelto a estar delgadita ha sido muy duro para mí y estoy muy contenta" y nos desvelaba cuáles son sus deseos para el próximo año: "yo quiero seguir bien, quedarme como estoy y sobre todo con el espíritu que tengo de vivir, de ilusión y de que todas las cosas feas que tengamos las olvidemos".

En cuanto a qué proyectos tiene entre manos, la Cantudo se perdía en su discurso y nos comentaba que no puede dar muchos detalles porque es algo espectacular: "Si yo contara lo que yo estoy haciendo, os caerías, pero estoy haciendo algo que tenía que hacer, yo me he hecho todas mis casas y hasta la última me la voy a hacer".

A pesar de encontrarse en uno de sus mejores momentos personales, sí que tiene claro que no quiere enamorarse: "Hasta hace muy poco decía 'estoy de los hombres hasta por encima de los pelos' ahora ni si quiera estoy, tendría que llegar u hombre no sé, me gustan los hombres mayores y ahora si lo cojo mayor, qué hago, no, está todo muy bien, además el amor son cosas que vienen sin esperarlas y yo ya he pasado si no salgo, dónde me lo voy a encontrar".

Por último, le preguntábamos por la situación en la que se encuentra Bertín Osborne tras conocerse que espera un hijo de Gabriela Guillén y nos aseguraba que "en esas cosas no estoy puesta, soy una mujer que nunca he hablado mal de nadie", pero se deshacía en elogios hablando del presentador: "Es un tío estupendo, hicimos una publicidad hace mucho tiempo, no sé su vida y no me interesa la vida de nadie, soy una mujer que jamás he tenido cosas así y yo paso".