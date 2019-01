María Jiménez se derrumba al recordar la muerte de su hija y el adiós a Chiquetete

MADRID, 6 (CHANCE)

María Jiménez reaparecía anoche en el plató de Sábado Deluxe para promocionar lo que será su vuelta a los escenarios y un disco que servirá para despedirse de la música, pero como no podía ser de otra manera la artista sevillana terminó concediendo una entrevista emocionante a la par que divertida.

Junto a los colaboradores, María hizo repaso de toda su vida, tanto profesional como personal, asegurando que no tuvo relación durante los últimos siete años de vida de Pepe Sancho porque engañó al hijo que tenían en común para que firmase unos papeles en su contra. Unas situaciones que la cantante recuerda con humor y distancia.

Sin embargo, la pena se apoderó de María cuando desde el programa recordaron uno de los golpes más duros que le ha dado la vida: la muerte de su hija Rocío hace ya 34 años en un accidente de tráfico cuando tenía 16 años.

MARÍA JIMÉNEZ SE DERRUMBA AL RECORDAR LA MUERTE DE SU HIJA

María Patiño comentaba a la entrevistada que las navidades eran unas fechas especialmente tristes para ellas, a lo que María respondía automáticamente con lágrimas en sus ojos. "Lo siento, lo siento...", respondía la cantante, que no podía ocultar la emoción al recordar el fatídico golpe. "Mi hija se me fue un 8 de enero", recordaba Jiménez afectada.

"Todavía me cuesta trabajo pasar por delante de las fotos de mi hija. Es un tema del que no me gusta hablar. Los siento mucho, no me gusta hacerles llorar a ustedes, me gusta hacerles reír. A nuestras edades, es normal que se nos haya muerto gente, pero un hijo... eso es fatal", declaraba la artista, que continuaba confesando: "A una amiga mía se le ha muerto un hijo y he estado con ella este fin de año, está muy mal. Nadie te prepara para perder un hijo, eso no se supera, no hay palabras. Pero hay que pelearse con la vida y con la muerte para seguir viva", sentenciaba rotunda.

MARÍA JIMÉNEZ, MUY BUENA AMIGA DE CHIQUETETE

Pero este año María también ha tenido que hacer frente a la muerte de un buen amigo, Chiquetete. "Chiquetete se ha ido ahora, el día 16, Moncho se ha ido el 28... Qué año más malo, qué coletazos ha dado", sollozaba la artista, que solo tenía buenas palabras para el cantante de 'La cobardía'.

Y hablando sobre el cantante de flamenco, María aprovechó para cargar contra Raquel Bollo, que no se encontraba en plató. "Raquel Bollo se cargó la carrera de Chiquetete por hablar durante tantos años de los malos tratos por los platós de televisión, yo no hice eso, yo lo denuncié", sentenciaba la artista con unas declaraciones que seguro tendrán respuesta muy pronto y haciendo referencia al calvario que ella vivió al lado de Pepe Sancho.

Sobre Isabel Pantoja, María confesó que no tienen ningún tipo de relación y que no le gusta como persona, pero sí recordó al padre de la tonadillera, al que confiesa que ayudó mucho cuando Isabel era una niña y la familia apenas tenía para comer.