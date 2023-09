María Jesús Ruiz se casa por sorpresa con Curro Rodríguez en mitad de un desfile de moda en Ponferrada

MADRID, 11 (CHANCE)

Cuatro años después de comenzar su relación, y tras superar rumores de crisis, traiciones e infidelidades, María Jesús Ruiz y su novio, Curro Rodríguez, han puesto el broche de oro a su historia de amor dándose el 'sí quiero' por sorpresa.

Una boda con la que han sorprendido a los asistentes del desfile del diseñador Julio Lama en Ponferrada, puesto que el escenario elegido para convertirse en marido y mujer ha sido nada más y nada menos que una pasarela y ante la atenta mirada de rostros conocidos como el Maestro Joao o Ana María Aldón, dejando a todo el mundo literalmente sin palabras.

Con sus hijas Alba y María Jesús -fruto de sus respectivas relaciones con José María Gil Silgado y Julio Ruz- como testigos de excepción, María Jesús fue sorprendida por su novio mientras presentaba el desfile; Curro, muy nervioso, subía al escenario dispuesto a formalizar su relación y le pedía matrimonio a la modelo en directo: "Pediros discupas por parar el desfile de esta manera pero es la única manera para que no me diga que no. ¿Quieres casarte conmigo?".

"¿Tú estás seguro?" le respondía una emocionada María Jesús -que casualmente iba con un ajustado diseño de inspiración nupcial en blanco inmaculado- antes de dar el "sí quiero" a su novio y proceder al romántico intercambio de alianzas mientras los asistentes al desfile estallaban en aplausos.

Una boda de la que María Jesús no sospechaba nada, ya que minutos antes del inicio del desfile hablaba ante los micrófonos de Europa Press de sus planes para formalizar su relación con Curro: "Estamos llevando a cabo los trámites burocráticos para un posible matrimonio y esperemos que antes de diciembre podáis ver algo" anunciaba pletórica, sin imaginarse que poco después se casaría con su manager sobre la pasarela.

Tras el desfile, ya convertidos en marido y mujer, María Jesús y Curro han hablado por primera vez ante las cámaras, sin ocultar su felicidad por haber sellado su amor de esta manera tan especial. "La prensa que me dice '¿cuándo te casas?' yo se lo comenté, 'no lo sé*' Curro lleva todos los días pidiéndome matrimonio hasta que le dije: 'cállate, pesao, si no tenemos fecha'- y me dijo: - antes de que acabe el año te casas y yo según mis cuentas era diciembre pero cuando me ha dicho 'esta es la bolsa del traje que te quieres que poner', blanco y me recoge un rolls royce y digo:- 'madre mía esto qué es'" ha revelado la modelo.

Y es que no se podía imaginar que iba a casarse en el desfile: "Me han tenido engañada. Ha sido un sueño, me he emocionado muchísimo, he llorado, he vibrado, me han sudado las manos, el estado emoción el corazón a flor de piel cuando le he visto desfilar con mis niñas". "Ha triunfado el amor y ahora a comenzar un nuevo camino de trabajo y amor" ha añadido feliz y más enamorada que nunca de Curro.