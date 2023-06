María: "Mi hija no podrá comer todos los días carne o pescado este verano"

Llega el verano, se acaba el colegio. Lo que para muchos es sinónimo de vacaciones, playa, pueblo y descansar. Para otros, significa estrés y sufrimiento. Y es que en España solo el 11 por ciento de los escolares en situación de riesgo de exclusión tienen acceso a una beca comedor, Y cuando terminan las clases el 95 por ciento de estos niños se quedan sin ayuda durante el verano, según Save The Children.

María: “Se come de lo que hay en casa y cuando no se pueda, no se comerá”

María tiene 32 años y una hija. Durante el curso, su niña come en el comedor del colegio, y todo gracias al director del centro, que es el que se encargó de pedirle una beca con una cuota cero. Pero, ahora llega el verano y la beca se acaba y no han conseguido beca comedor de verano: “tendrá que comer en casa. Va a ser más complicado porque no va a comedor cómo en el comedor, todos los días comida variada. Habrá días que comerá y otros que no”.

Viven en la Vega, en las islas Canarias y cuenta a COPE que como madre tiene sentimientos de culpabilidad cuando ve que no puede darle todo lo que necesita su niña: “te sientes mal, pero no siempre se puede comer de lo bueno. A veces le puedo comprar fruta y verdura, a veces carne y pescado, pero no puedo darme el lujo de comprárselo todo el mes”. María considera que tiene suerte porque cuenta con la ayuda de sus padres, que se quedan con su niña varios días para que ella pueda trabajar: “la tengo que dejar con ellos, porque tengo que trabajar en verano para poder mantenerla”.

Aunque durante el verano no ha conseguido la beca comedor, espera que se la vuelvan a conceder el próximo curso: “lo hemos pedido ahora con la matrícula, pero hasta que no empiece el curso no sabemos. Esperemos tener suerte porque cada vez hay mas gente igual o peor que yo”.

La llegada del verano

En verano, no solo está en riesgo la nutrición de los niños. Los centros escolares también son un lugar en el que están protegidos, se relacionan con sus compañeros, juegan, aprenden y gestionan sus emociones. Al acabar el curso escolar, mucho de ellos se irán fuera de la ciudad a disfrutar de las vacaciones, pero no podrán hacerlo los más vulnerables. Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (abril 2023) muestran que 2,8 millones de niños y niñas no se pueden ir de vacaciones a otro lugar ni una semana al año. Es es uno de los indicadores de la pobreza infantil.

Durante el curso 800.000 niños reciben beca comedor, por supuesto no son todos los que lo necesitan, pero incluso entre los que lo logran, cuando llega el verano, la gran mayoría se quedan sin una comida completa al día al terminar las clases. Pilar Orenes, directora general de Educo, una ONG de infancia https://www.educo.org/ “se acaba el colegio y se acaba el espacio del comedor. Ahora esos niños pasarán mas tiempo en su casa. Sin acceso al menos a una comida equilibrada, es decir: carne, pollo o pescado que asegure las proteínas. Y por supuesto sin incorporar fruta y verdura fresca”.

El problema no es sólo la comida

La realidad de la alimentación es tan solo una de las aristas de este problema. Los niños que no logran una beca comedor, corren el riesgo de quedarse solos en casa, enganchados a una pantalla o sufriendo altas temperaturas en hogares que no pueden costear sistemas de aire acondicionado.

Las organizaciones y ayuntamientos que ponen en marcha becas comedor en sus ciudades, organizan también actividades de verano para los menores, donde por supuesto, se les garantice al menos una comida al día. Además de divertirse y aprender cosas, con estas iniciativas “permiten a sus padres trabajar ya que en muchos casos es precisamente en verano cuando más opciones laborales tienen y no pueden prescindir de ellas”, explica Orenes. Los campamentos de verano son la última alternativa de ocio en estos 3 meses para esos niños vulnerables.

¿Cómo puedo ayudar?

Cuando un padre o una madre busca alternativas y ayudas para este verano, verá que no hay muchas y que por supuesto no hay para todos. Varios ayuntamientos y organizaciones trabajan en ello pero es insuficiente, según la Encuesta de condiciones de vida https://www.savethechildren.es/notasprensa/encuesta-de-condiciones-de-vida-aumentan-los-ninos-ninas-y-adolescentes-que-no-tienen, estamos hablando de 2,6 millones de niños en situación de vulnerabilidad. Son respuestas, pero son respuestas insuficientes.

Para hacernos una idea, sólo en Educo este año se ha registrado un aumento del 14 por ciento de becas concedidas respecto al año pasado: “aún seguimos recibiendo las solicitudes de este año, pero ya sabemos que son muchas más que el año pasado”. Según Orenes, en 2022 facilitaron más de 4.000 becas, es decir 100.000 comidas en verano.

Con la crisis y la subida del precio de los alimentos, las organizaciones prevén que este año las necesidades sean mayores. Por eso, piden ayuda. Por un lado, para aquellas personas que tengan tiempo, el voluntariado siempre es bienvenido. Pero esas ayudas también tienen que ser económicas. Una manera de ayudar es a través de las beca comedor, se puede hacer la donación en la web de las ongs que así lo indiquen. Por ejemplo, en Educo, este verano han lanzado una campaña: “recetas que educan”, donde conciencian de la importancia del acceso a una comida nutritiva al día, y desde donde se puede ayudar a aumentar ese número de comidas para esos niños que no tienen acceso a ellas.

Por supuesto, no todo queda en manos de los ciudadanos. En medio de un proceso electoral, desde las distintas organizaciones piden a los partidos políticos que el acceso a un comedor universal y gratuito para estos menores vulnerables, forme parte de sus propuestas. A día de hoy, los fondos públicos para garantizar la alimentación de estos niños en agosto, sólo llega al 5 por ciento.