María Edite explota tras el testimonio del abogado de Julio Iglesias

MADRID, 5 (CHANCE)

Después de 30 años luchando para ser reconocido como hijo de Julio Iglesias, Javier Sánchez Santos y su madre, María Edite, se han llevado un palazo este sábado al escuchar a Fernando Falomir, abogado del artista, negar esta historia que han vendido durante años.

"No recuerda haber tenido ninguna relación con esta señora, eso es lo que siempre ha dicho. Sí que ha negado rotundamente que esa relación se prolongara en el tiempo que eso es lo que mantuvo la señora Santos en el juicio" confesaba el abogado del cantante y añadía: "Sí que es cierto que junto con la demanda se presentó un informe de laboratorio Citogen que decía que, tras unas pruebas extraídas de forma totalmente ilícitas de ADN del hijo de Julio Iglesias, Julio José, comparadas con las del actor daban un 96,6 %, eso es lo que dice el laboratorio Citogen".

Además, Fernando Falomir dejaba claro que el artista no se hizo la prueba de ADN porque "no se la volvieron a pedir" y también desvelaba que si se la hubiesen pedido, no hubiese tenido problema en realizárselas.

Tras esas palabras, Europa Press hablaba con María Edite y explotaba ante las cámaras por el testimonio que conocíamos ayer: "A mí me parece una sarta de mentiras y punto" y aseguraba que Julio Iglesias sí es el padre de su hijo: "Hay unas pruebas que lo demuestran ¿cómo no lo voy a mantener. ¿Por favor? ¡Vale ya!".

Por último, María se mostraba de lo más indignada con las declaraciones del abogado de Iglesias: "Me parece una incoherencia total. No sé si es verdad, todo lo que dicen es mentira" y adelantaba que: "el caso está cerrado pero hay más vías, ya te enterarás".