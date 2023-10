María del Monte reacciona a las declaraciones de Isa Pantoja revelando por qué no la invitó a su boda

MADRID, 17 (CHANCE)

Las de Isabel Pantoja y Kiko Rivera no han sido las únicas ausencias destacadas en la boda de Isa Pantoja y Asraf. Algunos apostaban porque María del Monte -madrina de la peruana- estaría presente en uno de los días más felices de su vida, pero mientras la pareja se daba el 'sí quiero' en Sevilla, la folclórica actuaba en Ibiza.

Horas después, la artista regresaba a casa y muy discreta le deseaba lo mejor a su ahijada -por la que sigue teniendo un gran cariño a pesar de su escasa relación- sin revelar por qué no había asistido a la boda.

Un misterio que no tardaba en ser resuelto, ya que ha sido la propia Isa la que ha confesado en 'Lecturas' que, aunque le hubiese gustado tenerla a su lado en un momento tan especial para ella, María del Monte no estaba entre los invitados : "Una cosa es que Jorge Javier esté aquí y ya. Le tengo mucho cariño pero creo que era demasiado por si acaso mi madre al final venía, entonces no...", ha explicado.

Unas declaraciones a las que la cantante de 'Cántame' ya ha reaccionado, y como era de esperar lo ha hecho desmarcándose de lo que Isa ha dicho sobre ella en la exlusiva de su boda: "Pregúntaselo a ella, yo no he hecho ningún comentario" ha asegurado, dejando en el aire cómo se ha sentido al escuchar a su ahijada confesar que le hubiese gustado invitarla.

"A mí no me tiene que parecer nada de lo que haga nadie, no soy quien para opinar de como actúe cada persona" ha añadido, sin confirmar ni desmentir si hubiese acudido a la boda de haber sido invitada por la hija de Isabel Pantoja.

Sin embargo, sí ha reconocido que las palabras de Isa y el hecho de que se haya acordado de ella en su 'sí quiero' ha sido un gesto muy bonito por parte de la joven: "Claro que sí, las personas que nos queremos no hay nunca distancia de por medio". "No hay distancia de por medio" ha repetido contenida, evitando revelar si ha visto a la peruana vestida de novia en la revista.

Y si no ha querido pronunciarse sobre su ausencia, María tampoco lo ha hecho sobre la de Pantoja y Kiko Rivera, ya que como deja claro, "no tengo nada que deciros ni lo voy a decir, no lo he hecho nunca ni lo voy a hacer ahora". "De verdad que no. Yo os entiendo, entiendo que es vuestro trabajo, pero también sé que me entendéis, entonces no*" ha zanjado, confesando que lo que le desea a Isa en estos momentos, "y a todo el mundo", es que sea "feliz".