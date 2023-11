María Castro nos habla sobre su embarazo

MADRID, 18 (CHANCE)

Hace unas semanas, María Castro anunciaba por sorpresa en sus redes sociales que está embarazada de su tercer hijo: "Parece ser que en el año 2024, otra vez nuestro corazón, se va a transformar mágicamente por dentro, para acoger el amor incondicional que sólo una nueva vida te inyecta. El mío, concretamente, ya hace tres meses que late al compás, del que en unos meses latirá fuera".

Este sábado, la actriz ha acudido a la premiere de 'Wish: el poder de los deseos' y lo ha hecho con sus dos hijas. Muy feliz, hemos podido hablar con ella y nos ha confesado que lleva el embarazo "muy bien" aunque "el primer trimestre fue muy duro, en cuanto a náuseas y demás, y como no lo dices públicamente por si pasa cualquier cosa, estás trabajando igual, estaba dando la teta y no podía tomar nada para las náuseas, así que me lo comí a pelo".

Ahora, "este segundo trimestre ya empieza la parte más dulce, no estoy muy enorme, la digestión no es muy buena, pero bueno" nos explicaba María, que sin duda se mostraba de lo más contenta por la familia numerosa que va a formar en los próximos meses.

En cuanto a si estaban buscando el tercer hijo, Castro nos ha dejado caer que sí, pero no esperaban que iba a ser tan rápido: "El que juega con fuego se quema, pero no pensaba que iba a venir a la primera, tengo esa suerte de que enseguida me quedo... pero sí, ha sido posible".

Por último, también nos ha asegurado que aquí se planta porque ya habrá formado la familia que siempre había soñado: "Sí, ahora sí, son tres cesáreas y aquí sí que me planto del todo, pero estamos muy contentos porque un niño es una alegría y si nacen de una situación deseada y del amor, las hermanas están que se mueren de locas... muy pendientes de mí y con ganas de verle la carita".