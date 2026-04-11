María Aperador, criminóloga sobre las 5 estafas online más comunes: "Te ofrecen trabajos de media jornada con sueldos altísimimos y después desaparecen con tu dinero"

La criminóloga María Aperador ha lanzado una importante advertencia sobre el creciente número de estafas online que circulan actualmente. A través de sus canales de divulgación, la experta ha detallado los cinco engaños más comunes y sofisticados que los ciberdelincuentes están utilizando para robar dinero y datos personales a miles de usuarios, instando a la población a mantenerse informada para evitar convertirse en víctima.

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Los 5 engaños más extendidos

El primer gran engaño son las ofertas de empleo falsas. Los estafadores prometen trabajos a media jornada con sueldos altísimos para captar la atención de la víctima. Según explica Aperador, el gancho es tan atractivo que muchas personas caen en la trampa. Una vez establecido el contacto, solicitan una inversión inicial para supuestos gastos de gestión o material y, tras recibir el pago, desaparecen con el dinero sin dejar rastro.

Te ofrecen trabajos de medio tiempo con sueldos altísimimos" María Aperador Criminóloga

En segundo lugar se encuentran los sorteos y regalos inexistentes. Este timo suele llegar a través de mensajes o anuncios que invitan a seguir un enlace para reclamar un premio fantástico que, en realidad, nunca se recibirá. El objetivo es robar información personal o instalar software malicioso. Le siguen de cerca las inversiones fraudulentas en criptomonedas, una estafa cada vez más sofisticada que utiliza testimonios falsos generados con inteligencia artificial para aparentar legitimidad y convencer a las víctimas de que inviertan su dinero en plataformas que no existen.

Europa Press Una persona compartiendo un bizum.

Cuidado con las compras online

Las tiendas online falsas ocupan el cuarto puesto. Estos sitios web fraudulentos atraen a los compradores con productos a precios ridículos, muy por debajo de su valor de mercado. La víctima realiza la compra, paga y, lamentablemente, el producto nunca llega. Por último, la criminóloga alerta sobre los perfiles falsos de marcas conocidas en redes sociales. Los delincuentes clonan la imagen de empresas populares para lanzar supuestas promociones y, de esta manera, robar los datos de la tarjeta de crédito de los usuarios que confían en la falsa oferta.

Ante este panorama, María Aperador insiste en que la prevención es la mejor herramienta. Compartir esta información con familiares y amigos, especialmente con los más vulnerables, es fundamental para crear una barrera contra el fraude. La experta concluye con una reflexión clave: "cuanto más sepas, menos daño podrán hacerte", subrayando que el conocimiento es poder frente a la delincuencia en la red.