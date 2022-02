Mari Ángeles Grajal: "La vida sigue y hay que seguir para adelante"

MADRID, 6 (CHANCE)

Hace unas semanas nos enterábamos de la triste noticia del fallecimiento de Jaime Ostos en Bogotá, una noticia que nos dejaba congelados porque se trataba de un infarto fulminante que hacía que el torero perdiese la vida mientras disfrutaba de un viaje con amigos fuera de España.

Este fin de semana nos hemos reencontrado con Mari Ángeles Grajal en una corrida de toros que ha tenido lugar en Valdemorillo, lugar que le recuerda a su difunto marido, ya que él es una de las grandes figuras del mundo de la tauromaquia de nuestro país, y lo cierto es que la hemos visto algo más 'animada'.

María Ángeles Grajal nos ha pedido que no le preguntemos por Rocío Carrasco tras seguir sufriendo el duelo por la pérdida de Jaime Ostos: "Por favor, no me hables de esas cosas. Bastante tengo yo con mi tema como para hablar de Rocío Carrasco". Y es que ya sabemos que estaba muy unida a su marido, siendo ella el principal apoyo en sus últimos años de vida.

En cuanto a cómo se encuentra ella, nos confiesa estar más animada: "Pues un poco más animada". Volver a las plazas de toros le traen buenos recuerdos: "Me trae muchos buenos recuerdos. Y luego, pues la vida sigue y hay que seguir para adelante". La viuda de Jaime Ostos siente el apoyo de sus amigos y seres queridos: "de todos mis amigos".