Mari Ángeles Grajal ya no puede más ante todo lo que se ha dicho de ella

MADRID, 11 (CHANCE)

Hace unos días veíamos a Jacobo Ostos en el plató de 'Y ahora Sonsoles' para defender a su madre de todas las acusaciones que sus hermanos están haciendo contra ella tras el fallecimiento, hace dos años, de Jaime Ostos. Al parecer, el reparto de la herencia es el origen de todos los problemas, pero lo cierto ahora también se habla del nivel económico del torero y de la boda entre este y la doctora.

Cansado de todas las acusaciones que se están haciendo hacia su madre, el DJ dejaba claro que cuando se casaron sus progenitores, el torero no tenía dinero. De ahí que el domicilio familiar estuviese solo a nombre de Grajal y tras el fallecimiento de Ostos, a sus hijos no les haya correspondido nada.

Una defensa que demuestra la maravillosa relación que Jacobo mantiene con su madre... pero, ¿qué opina de todo esto Mari Ángeles? Aunque no se ha mantenido en un segundo plano durante estos días, sí que ha hecho dos advertencias públicas: la primera es que tomará medidas legales contra todo aquel que la difame y, la segunda, que nada de lo que se ha dicho es cierto.

Europa Press ha podido hablar nuevamente con la doctora y nos hemos encontrado con una mujer harta de que se la cuestione y, sobre todo, que se hable de su difunto marido y de la relación que mantenía con él: "Ya he llegado al techo".

La viuda del torero no desvelaba si emprenderá finalmente medidas legales contra los hermanos mayores de su hijo Jacobo después de haberlo afirmado en varias ocasiones durante estas semanas: "No voy a decir nada. Me parece una pesadez esto".

De esta manera, la viuda del torero mostraba nuevamente su cansancio ante todo lo que se ha dicho de ella y de su matrimonio con Jaime después de que trascendiera la venta de la casa donde vivió con él.