Mari Ángeles Grajal se pronuncia sobre su nueva ilusión: ¿Qué relación tiene con José Gandía?

Un año y cuatro meses después del fallecimiento de Jaime Ostos, Mari Ángeles Grajal podría estar de nuevo ilusionada en el amor. Así lo asegura la revista 'Lecturas', que en su último número ha publicado unas reveladoras imágenes de la doctora en muy buena compañía hace tan solo unos días en Sevilla.

Unas instantáneas en las que la viuda del torero se muestra de lo más cariñosa y apasionada con un hombre llamado José Gandía, con el que no dudó en derrochar besos y abrazos en una caseta de la Feria de Abril, comportándose con total normalidad y presumiendo de su complicidad con el que podría ser su nueva pareja.

El 'responsable' de que haya recuperado la sonrisa y haya vuelto a creer en el amor tras la muerte de Jaime Ostos es un empresario valenciano de 78 años que regenta una próspera empresa de producción y exportación de frutas en Sevilla. En cuanto al terreno personal, José ha estado casado en tres ocasiones y es padre de tres hijos.

Sin embargo, parece que por el momento Mari Ángeles no querría precipitarse -quizás por lo incipiente de su relación- y ha dado la callada por respuesta a las preguntas sobre su nueva ilusión ante las cámaras de Europa Press: "No te voy a decir nada, ni ningún comentario, o sea que*". "No te voy a decir nada, por favor, por favor" ha zanjado visiblemente incómoda, sin confirmar ni desmentir su historia de amor con José Gandía.